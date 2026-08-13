ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler ÖSYM'de! 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2026-ALES/2 oturumunda sonuç heyecanı başladı. 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanmasıyla adaylar kendi performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Tahmini puan hesaplamalarını yapan binlerce kişi şimdi ÖSYM’nin resmi sonuç duyurusunu bekliyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar adayların erişimine açılacak. Peki, 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ilan edilecek, sınav sonucu hangi ekran üzerinden sorgulanacak? İşte ALES/2 sonuç tarihi ve sorgulama sürecine dair ayrıntılar…