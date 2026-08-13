ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler ÖSYM'de! 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nasıl sorgulanır?
2026 yılının ikinci ALES oturumu, 2 Ağustos'ta adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar, doğru ve yanlış sayılarını karşılaştırarak tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin açıklayacağı resmi sonuçlara çevrildi. Peki, 2026 ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte ALES sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2026-ALES/2 oturumunda sonuç heyecanı başladı. 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanmasıyla adaylar kendi performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Tahmini puan hesaplamalarını yapan binlerce kişi şimdi ÖSYM’nin resmi sonuç duyurusunu bekliyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar adayların erişimine açılacak. Peki, 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ilan edilecek, sınav sonucu hangi ekran üzerinden sorgulanacak? İşte ALES/2 sonuç tarihi ve sorgulama sürecine dair ayrıntılar…
2026 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.