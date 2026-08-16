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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI - 16 AĞUSTOS || Son dakika: Hafta sonu yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        ALTIN FİYATLARI CANLI - 16 AĞUSTOS || Son dakika: Hafta sonu yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 16 Ağustos Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki hafta içi yaşanan yukarı yönlü seyir hafta sonu da devam ediyor. Gram altın 6 bin 750 çeyrek altın ise 11 bin 50 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 16 Ağustos Pazar yani bugün güne değer artışıyla başladı. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.736,33

        6.737,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.374,77

        4.378,03

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.778,13

        11.015,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.112,51

        43.926,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.503,00

        43.792,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.488,89

        22.030,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.112,51

        43.926,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.029,76

        45.148,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.657,99

        4.870,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.088,48

        6.300,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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