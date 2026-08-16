ALTIN FİYATLARI CANLI - 16 AĞUSTOS || Son dakika: Hafta sonu yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

Altın fiyatları 16 Ağustos Pazar yani bugün güne değer artışıyla başladı. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...