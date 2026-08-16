ALTIN FİYATLARI CANLI - 16 AĞUSTOS || Son dakika: Hafta sonu yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 16 Ağustos Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki hafta içi yaşanan yukarı yönlü seyir hafta sonu da devam ediyor. Gram altın 6 bin 750 çeyrek altın ise 11 bin 50 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 16 Ağustos Pazar yani bugün güne değer artışıyla başladı. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.736,33
6.737,19
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.374,77
4.378,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.778,13
11.015,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.112,51
43.926,49
TAM ALTIN FİYATI
43.503,00
43.792,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.488,89
22.030,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.112,51
43.926,49
ATA ALTIN FİYATI
44.029,76
45.148,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.657,99
4.870,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.088,48
6.300,37
GREMSE ALTIN FİYATI
107.256,00
108.319,00