ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ | 11 Ağustos 2026 Salı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 490,08 TL artarak yüzde 7,91 değer kazanan altın fiyatları, haftanın ilk gününe düşüşle başlamıştı. Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre yüzde 11,64 oranında değer kazanan gram altın 696,5 lira artış göstermişti. 11 Ağustos Salı günü itibariyle ise gram altın fiyatı 6.780 TL bandında işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 10.849 TL’den işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatlarında son durum…