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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ | 11 Ağustos 2026 Salı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

        ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ | 11 Ağustos 2026 Salı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

        Güncel altın fiyatları, 11 Ağustos Salı günü için netleşti. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.682,38 liradan, çeyrek altın 10.925,69 liradan satıldı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise 4,359 dolardan işlem gördü. 11 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları da belli oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 06:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 490,08 TL artarak yüzde 7,91 değer kazanan altın fiyatları, haftanın ilk gününe düşüşle başlamıştı. Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre yüzde 11,64 oranında değer kazanan gram altın 696,5 lira artış göstermişti. 11 Ağustos Salı günü itibariyle ise gram altın fiyatı 6.780 TL bandında işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 10.849 TL’den işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

        Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,5 gerileyerek 4.322,28 dolar seviyesine indi. Altın, cuma günü ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından 17 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

        3

        GRAM ALTIN AYLIK YÜZDE 7.91 DEĞER KAZANDI

        Gram altın, ağustos ayının başından bu yana 490,08 TL artarak yüzde 7,91 değer kazandı. Yılbaşına göre yüzde 11,64 yükselen gram altın, son bir yılda ise yüzde 50,34 değer kazancı yaşadı.

        4

        ONS ALTIN YÜZDE 7,73 YÜKSELDİ

        Ons altın, ağustos ayında yüzde 7,73 yükseldi. Yılbaşından bu yana yüzde 0,62 artan ons altın, son bir yılda ise yüzde 28,29 değer kazandı.

        5

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.781,63

        6.782,78

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.406,96

        4.407,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.850,72

        11.088,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.400,48

        44.220,15

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.676,00

        44.073,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.616,29

        22.161,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.368,11

        44.187,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        43.613,55

        44.721,98

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.684,49

        4.899,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.131,55

        6.342,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.854,00

        109.844,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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