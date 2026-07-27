Altın fiyatları canlı son dakika: Yeni hafta yükselişle başlıyor! 27 Temmuz - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 27 Temmuz Pazartesi yani bugün güne yukarı yönlü seyirde başladı. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına sayılı günler kala yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte gözler "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 228 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 182 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in fazi kararı öncesinde yaşanan hareketlilikle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.224,4400
6.225,3840
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.091,01
4.091,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.959,1000
10.178,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.836,4200
40.589,5000
TAM ALTIN FİYATI
40.352,00
40.593,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.849,62
20.349,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.823,69
40.575,05
ATA ALTIN FİYATI
40.667,40
41.694,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.384,62
4.548,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.644,25
5.835,37
GREMSE ALTIN FİYATI
100.400,00
101.157,00