Altın fiyatları canlı son dakika: Yeni hafta yükselişle başlıyor! 27 Temmuz - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in fazi kararı öncesinde yaşanan hareketlilikle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...