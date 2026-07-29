ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 29 TEMMUZ || Fed kararı öncesinde altın düşüşte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 29 Temmuz Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yakından izleniyor. Hemen belirtelim ki karar öncesinde fiyatlarda Fed faiz kararı öncesinde değer kaybı yaşanıyor. Yaşanan düşüşle birlikte rakamlar aşağı yönlü seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 29 Temmuz Çarşamba gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde değer kaybıyla başladı. Yaşan düşüş sonrası en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün 29 Temmuz Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.140,4750
6.141,3740
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.028,34
4.029,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.824,7500
10.041,1400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.299,0000
40.041,7100
TAM ALTIN FİYATI
39.786,00
40.034,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.580,11
20.073,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.282,98
40.024,90
ATA ALTIN FİYATI
40.397,91
41.418,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.336,17
4.495,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.565,53
5.757,68
GREMSE ALTIN FİYATI
100.400,00
101.157,00