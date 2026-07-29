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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 29 TEMMUZ || Fed kararı öncesinde altın düşüşte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 29 TEMMUZ || Fed kararı öncesinde altın düşüşte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 29 Temmuz Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yakından izleniyor. Hemen belirtelim ki karar öncesinde fiyatlarda Fed faiz kararı öncesinde değer kaybı yaşanıyor. Yaşanan düşüşle birlikte rakamlar aşağı yönlü seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 29 Temmuz Çarşamba gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde değer kaybıyla başladı. Yaşan düşüş sonrası en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün 29 Temmuz Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.140,4750

        6.141,3740

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.028,34

        4.029,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.824,7500

        10.041,1400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.299,0000

        40.041,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.786,00

        40.034,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.580,11

        20.073,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.282,98

        40.024,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.397,91

        41.418,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.336,17

        4.495,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.565,53

        5.757,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        100.400,00

        101.157,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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