ALTIN FİYATLARI SON DURUM 20 AĞUSTOS 2026: Çeyrek ve gram altın ne kadar, altın yükselmeye devam edecek mi?

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Gram altındaki hareket yalnızca ons altına bağlı değil. Dolar/TL'deki değişim de gram altının TL fiyatında belirleyici olduğu için küresel altın fiyatları ile yurt içindeki fiyatların hareketi her zaman aynı ölçüde gerçekleşmeyebiliyor.

Bu nedenle gram altın için ons altının yanı sıra dolar kurunun seyri de takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da gram altındaki değişimden doğrudan etkileniyor.