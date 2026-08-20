ALTIN FİYATLARI SON DURUM 20 AĞUSTOS 2026: Çeyrek ve gram altın ne kadar, altın yükselmeye devam edecek mi?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında hareketlilik hızlanırken gram altın 6 bin 800 lira bandını aşarken ons altın 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Piyasadaki yükselişte ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı etkili oldu. İşte, 20 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yeniden hareketlendi. Gram altın 6 bin 800 lira seviyesinin üzerine çıkarken ons altın 4 bin 500 doları aşarak dikkat çekti. Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarını artıracağını açıklaması sonrasında tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerileme, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi destekledi. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 20 Ağustos 2026 yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
20 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
20 Ağustos tarihli piyasa verilerinde gram altının 6 bin 800 lira seviyesini aşan hareketi öne çıkarken, çeyrek altın da 11 bin liranın üzerinde işlem görüyor. Güncel fiyatlar arasında yarım altın 22 bin lira, Cumhuriyet altını ise 45 bin lira seviyesinin üzerinde bulunuyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altındaki son hareketin arkasında ABD'den gelen önemli bir gelişme bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli Hazine tahvillerindeki geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıkladı.
Kararın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme görülürken dolar endeksi de aşağı yönlü hareket etti. Bu tablo, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırarak ons altındaki yükselişi destekledi.
Ons altın kısa süre içerisinde 4 bin 460 dolar seviyesini görürken, gram altın da 6 bin 843 liraya kadar yükseldi. Böylece küresel piyasalardaki hareket doğrudan Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı.
ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Altın fiyatlarının bundan sonraki yönü için tek bir göstergeye bakmak yeterli değil. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentileri, doların seyri, tahvil getirileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler ons altının yönü açısından yakından izleniyor.
Son yükselişte ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş altını destekleyen faktörler arasında öne çıktı. Ancak bu gelişmelerin fiyatlara etkisinin devam edip etmeyeceği, piyasaların gelecek dönemdeki para politikası beklentilerine bağlı olacak.
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Gram altındaki hareket yalnızca ons altına bağlı değil. Dolar/TL'deki değişim de gram altının TL fiyatında belirleyici olduğu için küresel altın fiyatları ile yurt içindeki fiyatların hareketi her zaman aynı ölçüde gerçekleşmeyebiliyor.
Bu nedenle gram altın için ons altının yanı sıra dolar kurunun seyri de takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da gram altındaki değişimden doğrudan etkileniyor.
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
6.927,85
6.928,82
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.491,30
4.492,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.083,12
11.326,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.330,95
45.170,98
TAM ALTIN FİYATI
44.145,00
44.932,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.099,40
22.656,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.337,36
45.173,51
ATA ALTIN FİYATI
44.904,43
46.044,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.733,84
4.984,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.211,74
6.464,97
GREMSE ALTIN FİYATI
109.935,00
111.950,00