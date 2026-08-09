ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 9 Ağustos 2026 Pazar çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar, kaç TL
Altın fiyatları 9 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 1,40 yükselişle 6.583,61 TL'ye çıkarken ons altın yüzde 1,39 artışla 4.288,53 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, 9 Ağustos 2026 Pazar yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatı…
Altın fiyatlarında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam etti. 9 Ağustos 2026 Pazar günü piyasaların kapalı olması nedeniyle yurt içi altın fiyatlarında yeni bir işlem gerçekleşmezken yatırımcılar son işlem günündeki rakamları takip ediyor. 7 Ağustos Cuma günü gram altın yüzde 1,40 değer kazanarak 6.583,61 TL'den satılırken çeyrek altın 10.764,19 TL, Cumhuriyet altını ise 42.925,10 TL seviyesinde işlem gördü. Ons altın da yüzde 1,39 yükselişle 4.288,53 dolara ulaştı. İşte, 9 Ağustos 2026 Pazar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren gram altın, 6.583,61 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. Gram altın böylece ağustos ayının ilk gününe göre 391,30 TL yükselerek yüzde 6,32 değer kazandı. Yılbaşından bu yana ise gram altındaki artış yüzde 9,99 olarak kaydedildi.
6.659,69
6.660,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
Çeyrek altın da gram altına paralel olarak yükselişini sürdürdü. 7 Ağustos Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı 10.532,40 TL, satış fiyatı ise 10.764,19 TL olarak kaydedildi.
10.655,50
10.889,99
YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın 7 Ağustos Cuma günü alış 21.064,80 TL, satış 21.528,38 TL seviyesinde işlem gördü.
21.244,40
21.779,98
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Tam altın ise alış 42.129,60 TL, satış 42.861,66 TL seviyesinden işlem gördü.
42.798,00
43.427,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 7 Ağustos Cuma günü 42.925,10 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını da gram altınla birlikte günlük yüzde 1,40 değer kazanarak haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
42.798,00
43.427,00
ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Küresel piyasalarda ons altın da haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Ons altın yüzde 1,39 artışla 4.288,53 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın ağustos ayının ilk gününe göre yüzde 6,23 değer kazanırken, son bir yıllık yükselişi yüzde 26,55 oldu.
4.340,10
4.340,70
TAM ALTIN FİYATI
42.798,00
43.427,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.621,99
43.426,75
ATA ALTIN FİYATI
43.869,14
44.974,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.625,84
4.835,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.036,24
6.249,58
GREMSE ALTIN FİYATI
107.162,00
108.234,00