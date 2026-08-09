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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 9 Ağustos 2026 Pazar çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar, kaç TL

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 9 Ağustos 2026 Pazar çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar, kaç TL

        Altın fiyatları 9 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 1,40 yükselişle 6.583,61 TL'ye çıkarken ons altın yüzde 1,39 artışla 4.288,53 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, 9 Ağustos 2026 Pazar yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam etti. 9 Ağustos 2026 Pazar günü piyasaların kapalı olması nedeniyle yurt içi altın fiyatlarında yeni bir işlem gerçekleşmezken yatırımcılar son işlem günündeki rakamları takip ediyor. 7 Ağustos Cuma günü gram altın yüzde 1,40 değer kazanarak 6.583,61 TL'den satılırken çeyrek altın 10.764,19 TL, Cumhuriyet altını ise 42.925,10 TL seviyesinde işlem gördü. Ons altın da yüzde 1,39 yükselişle 4.288,53 dolara ulaştı. İşte, 9 Ağustos 2026 Pazar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2

        GRAM ALTIN NE KADAR?

        Haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren gram altın, 6.583,61 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. Gram altın böylece ağustos ayının ilk gününe göre 391,30 TL yükselerek yüzde 6,32 değer kazandı. Yılbaşından bu yana ise gram altındaki artış yüzde 9,99 olarak kaydedildi.

        6.659,69

        6.660,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        Çeyrek altın da gram altına paralel olarak yükselişini sürdürdü. 7 Ağustos Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı 10.532,40 TL, satış fiyatı ise 10.764,19 TL olarak kaydedildi.

        10.655,50

        10.889,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

        Yarım altın 7 Ağustos Cuma günü alış 21.064,80 TL, satış 21.528,38 TL seviyesinde işlem gördü.

        21.244,40

        21.779,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Tam altın ise alış 42.129,60 TL, satış 42.861,66 TL seviyesinden işlem gördü.

        42.798,00

        43.427,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını 7 Ağustos Cuma günü 42.925,10 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını da gram altınla birlikte günlük yüzde 1,40 değer kazanarak haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

        42.798,00

        43.427,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?

        Küresel piyasalarda ons altın da haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Ons altın yüzde 1,39 artışla 4.288,53 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın ağustos ayının ilk gününe göre yüzde 6,23 değer kazanırken, son bir yıllık yükselişi yüzde 26,55 oldu.

        4.340,10

        4.340,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        42.798,00

        43.427,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.621,99

        43.426,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.869,14

        44.974,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.625,84

        4.835,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.036,24

        6.249,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.162,00

        108.234,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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