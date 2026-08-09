ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 9 Ağustos 2026 Pazar çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar, kaç TL

Altın fiyatlarında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam etti. 9 Ağustos 2026 Pazar günü piyasaların kapalı olması nedeniyle yurt içi altın fiyatlarında yeni bir işlem gerçekleşmezken yatırımcılar son işlem günündeki rakamları takip ediyor. 7 Ağustos Cuma günü gram altın yüzde 1,40 değer kazanarak 6.583,61 TL'den satılırken çeyrek altın 10.764,19 TL, Cumhuriyet altını ise 42.925,10 TL seviyesinde işlem gördü. Ons altın da yüzde 1,39 yükselişle 4.288,53 dolara ulaştı. İşte, 9 Ağustos 2026 Pazar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

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