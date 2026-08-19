ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027: Ankara’da zamlı okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte kilometreye göre yeni ücret tarifesi!
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına oldukça kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre bu yıl okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Geri sayım sürerken yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak okul servis ücretleri merak konusuydu. İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretleri belli oldu. Başkentte öğrenci servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı. Peki Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte kilometreye göre Ankara'da zamlı öğrenci servisi fiyatları...
Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul servis ücretleri veliler tarafından en çok araştırılan konulardan biriydi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servisi fiyatları belli olmaya başladı. İstanbul’un ardından Ankara'daki zam oranı da açıklandı. Yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu. Peki, Ankara’da zamlı okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası Ankara’da kilometreye göre öğrenci servisi ücret tarifesi!
ANKARA’DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu.
Başkentte okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı. Buna göre yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu.
2026-2027 ANKARA ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ
Ankara’da yeni dönemde kilometreye göre uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:
0 km’den - 3 km’ye kadar:
Aylık: 3.036,85 TL
Yıllık: 27.331,72 TL
3 km’den - 6 km’ye kadar:
Aylık: 3.350,58 TL
Yıllık: 30.155,24 TL