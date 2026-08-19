ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027: Ankara’da zamlı okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte kilometreye göre yeni ücret tarifesi!

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul servis ücretleri veliler tarafından en çok araştırılan konulardan biriydi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servisi fiyatları belli olmaya başladı. İstanbul’un ardından Ankara'daki zam oranı da açıklandı. Yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu. Peki, Ankara’da zamlı okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası Ankara’da kilometreye göre öğrenci servisi ücret tarifesi!