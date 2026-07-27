ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI 27 TEMMUZ 2026: ASKİ duyurusu ile Ankara'da sular ne zaman gelecek, Altındağ, Mamak, Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek?

Başkentte su hizmetini etkileyen teknik arıza nedeniyle Altındağ ve Mamak’ın bazı noktalarında geçici kesinti yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Battalgazi Mahallesi’ndeki P 11 Pompa İstasyonu’nda trafodan kaynaklanan sorun sebebiyle şebekeye su verilemediği bildirildi. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışma başlattığı belirtilirken, kesintinin sona ereceği saat ile su alamayan mahalleler de duyuruldu. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek, Altındağ ve Mamak’taki kesinti hangi bölgeleri kapsıyor? İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ait ASKİ su kesintisi bilgileri…