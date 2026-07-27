ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI 27 TEMMUZ 2026: ASKİ duyurusu ile Ankara'da sular ne zaman gelecek, Altındağ, Mamak, Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek?
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 27 Temmuz Pazartesi günü uygulanacak su kesintilerinin saatlerini araştırıyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, Altındağ'ın Battalgazi Mahallesi'ndeki P 11 Pompa İstasyonu'nda yaşanan trafo arızası nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemediğini duyurdu. Plansız kesintiden Altındağ ve Mamak'taki çeşitli mahallelerin etkilenmesi beklenirken, suyun yeniden verileceği saatler de kurum tarafından ilan edildi. Peki Ankara'da su kesintisi ne zaman sona erecek, Altındağ ve Mamak'ta hangi mahalleler etkilenecek? İşte 27 Temmuz 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı ve güncel ayrıntılar…
Başkentte su hizmetini etkileyen teknik arıza nedeniyle Altındağ ve Mamak’ın bazı noktalarında geçici kesinti yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Battalgazi Mahallesi’ndeki P 11 Pompa İstasyonu’nda trafodan kaynaklanan sorun sebebiyle şebekeye su verilemediği bildirildi. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışma başlattığı belirtilirken, kesintinin sona ereceği saat ile su alamayan mahalleler de duyuruldu. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek, Altındağ ve Mamak’taki kesinti hangi bölgeleri kapsıyor? İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ait ASKİ su kesintisi bilgileri…
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ 27 TEMMUZ 2026
Ankara’nın Altındağ, Mamak, Pursaklar ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen teknik arızalar nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor.
ASKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin P11 Pompa İstasyonu’ndaki trafo arızası ile Ø110’luk dağıtım şebeke hattında oluşan sorunlardan kaynaklandığı bildirildi. Ekiplerin arızalara müdahalesi sürerken, su kesintisinden etkilenen bölgeler ile çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğü saatler de kamuoyuyla paylaşıldı.
ANKARA ALTINDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Altındağ’da bulunan P11 Pompa İstasyonu’ndaki trafo arızası, ilçenin birçok noktasında uzun süreli su kesintisine yol açtı. 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 13.30 itibarıyla başlayan kesintiden Battalgazi, Önder, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Karapürçek mahalleleri ile Kavaklı, Tatlar ve Aydıncık köyleri etkileniyor. Ayrıca Doğantepe ve Solfasol mahallelerinin yüksek kesimlerine de su ulaştırılamıyor.
ASKİ, arıza çalışmalarının ardından suyun 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren yeniden verilmeye başlanacağını açıkladı.
ANKARA MAMAK'TA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
P11 Pompa İstasyonu’nda yaşanan trafo arızası, Mamak’ın bazı mahallelerinde de su akışını durdurdu. ASKİ’nin açıklamasına göre Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç ve Karaağaç mahalleleri kesintiden etkilendi.
Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken, bölgeye suyun 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren yeniden verilmesi planlanıyor.
ANKARA PURSAKLAR VE ETİMESGUT'TA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Pursaklar’ın Kösrelik Kızığı Mahallesi’nde akşam saatlerinde su kesintisi yaşandı. Saat 20.00’de başlayan kesintinin yaklaşık 3 saat 55 dakika sürmesi beklenirken, bölgeye yeniden su verilmesinin saat 23.55’i bulacağı bildirildi.
Etimesgut’un Aşağı Yurtçu Mahallesi ile Yurt Kent Villaları, Golf Kent Villaları ve çevresinde geçici su kesintisi uygulanıyor. ASKİ’nin duyurusuna göre bölgedeki kesintinin, 26 Temmuz 2026 Pazar gününü 27 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece saat 02.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.