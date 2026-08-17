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        Haberler Bilgi AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI | 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

        AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI | 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları için başvuru işlemleri 17 Ağustos Pazartesi günü başladı. Herhangi bir sınava katılım sağlamadan ikinci bir üniversite okumak isteyenlerin gözü "AÖF İkinci Üniversite başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri ve başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        AÖF İkinci Üniversite kayıt ekranı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlandı. AÖF sınavsız İkinci Üniversite başvuru işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte, 2026-2027 AÖF İkinci Üniversite başvuru ekranı…

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        AÖF SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı İkinci Üniversite başvuru dönemi başladı. Üniversite eğitimine ikinci bir bölümle devam etmek isteyen adaylar, herhangi bir sınava girmeden AÖF programlarına başvurabilecek. Başvurular 17 Ağustos'ta başlarken kayıt süreci 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek.

        İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sınavsız ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyen adayların başvurularını Anadolu Üniversitesi'nin çevrim içi kayıt sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuru sırasında sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yapılabiliyor.

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        AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Sınavsız üniversite kapsamında başvuru yapmak isteyen adaylar işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek.

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        AÖF SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İkinci Üniversite uygulamasından yararlanabilmek için adayların mevcut eğitim durumlarına göre belirlenen koşulları taşıması gerekiyor.

        Bir lisans programından mezun olanlar veya merkezi açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemi dışındaki bir lisans programında öğrenimine devam edenler, alanlarıyla aynı olmamak şartıyla AÖF'nin ön lisans ya da lisans programlarından birine başvurabiliyor.

        Ön lisans mezunları ile merkezi açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemi dışında ön lisans eğitimine devam eden adaylar ise İkinci Üniversite kapsamında ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor. Bu adaylar, söz konusu uygulama üzerinden lisans programlarını tercih edemiyor.

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        AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için İkinci Üniversite kapsamında tercih edilebilecek programları yayımladı. Adaylar, eğitim durumlarına ve başvuru koşullarına uygun olması halinde ön lisans ve lisans düzeyindeki açıköğretim programları arasından seçim yapabilecek.

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        AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI NEREDEN AÇILACAK?

        AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuruları Anadolu Üniversitesi'nin çevrim içi kayıt sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru sürecinde kişisel bilgilerini kontrol etmeleri, tercih ettikleri programın koşullarını incelemeleri ve ödeme aşamasını tamamlamaları gerekiyor.

        Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların kayıt durumlarını yine AÖF kayıt sistemi üzerinden takip etmeleri mümkün.

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