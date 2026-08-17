AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI | 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

AÖF SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İkinci Üniversite uygulamasından yararlanabilmek için adayların mevcut eğitim durumlarına göre belirlenen koşulları taşıması gerekiyor.

Bir lisans programından mezun olanlar veya merkezi açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemi dışındaki bir lisans programında öğrenimine devam edenler, alanlarıyla aynı olmamak şartıyla AÖF'nin ön lisans ya da lisans programlarından birine başvurabiliyor.

Ön lisans mezunları ile merkezi açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemi dışında ön lisans eğitimine devam eden adaylar ise İkinci Üniversite kapsamında ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor. Bu adaylar, söz konusu uygulama üzerinden lisans programlarını tercih edemiyor.