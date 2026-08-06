AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3. dönem sınavlarının ardından sonuç takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen yazılı oturumların soru ve cevap anahtarları erişime açılırken, e-sınav süreci 3 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Sınavlarını geride bırakan öğrenciler şimdi sonuçların planlanandan önce açıklanıp açıklanmayacağını ve puan bilgilerine hangi sistem üzerinden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları ilan edildi mi? Sonuç sorgulama işlemleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte AÖL sonuç takvimine ilişkin güncel bilgiler…
Açık Öğretim Lisesi’nde 3. dönem sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan yazılı oturumların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, e-sınav takvimi de 3 Ağustos’ta sona erdi. Değerlendirme sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, puanların açıklanacağı tarihi ve sonuçların hangi sistemden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç belgesine nereden ve nasıl ulaşılacak? İşte MEB’in sınav takvimine ilişkin güncel bilgiler…
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık lise 3. dönem sınav sonuç sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerhttps://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet
adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.