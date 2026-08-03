AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Açık lise sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının sona ermesiyle öğrencilerin gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle AÖL sonuçlarının ilan edileceği tarih netleşti. Peki 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte erişime açılacak? Açık lise sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte MEB kılavuzunda yer alan ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesi’nde 3. dönem sınav maratonunun tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. Sınavlara katılan öğrenciler, elde ettikleri puanları ve ders başarı durumlarını öğrenmek için MEB’den gelecek açıklamayı takip ediyor. Bakanlığın yayımladığı takvimle sonuçların erişime açılacağı tarih de belli oldu. Peki 2026 AÖL 3. dönem sonuçları ilan edildi mi, sorgulama işlemi hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte açık lise sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’ne giriş yapabilecek. Bu ekran üzerinden sınav notları, geçilen dersler, biriken toplam kredi ve aktif öğrencilik durumu gibi bilgilere ulaşılabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
AÖL 3. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirildi:
1. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 10.00
2. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 14.00
3. oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar saat 10.00
e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar ise 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenleniyor.