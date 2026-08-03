AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Açık lise sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi’nde 3. dönem sınav maratonunun tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. Sınavlara katılan öğrenciler, elde ettikleri puanları ve ders başarı durumlarını öğrenmek için MEB’den gelecek açıklamayı takip ediyor. Bakanlığın yayımladığı takvimle sonuçların erişime açılacağı tarih de belli oldu. Peki 2026 AÖL 3. dönem sonuçları ilan edildi mi, sorgulama işlemi hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte açık lise sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...