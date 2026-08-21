AÖL EK SINAV TARİHİ | MEB 2026 Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınavı ne zaman, kimler ek sınava girebilecek?
AÖL ek sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyurunun ardından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi ek sınavına ilişkin takvimi ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Açık Lise 2026 AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak, kimler ek sınava girebilecek? İşte, MEB AÖL ek sınav tarihleri takvimi…
AÖL ek sınav tarihleri, özellikle Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olamayan ve yükseköğretime geçiş sürecinde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL ek sınavları belirlenen tarihler arasında e-Sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, 2026 AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak ve kimler bu sınava girebilecek? İşte MEB'in açıkladığı AÖL ek sınav tarihleri takvimi ve şartları…
AÖL EK SINAV NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınav takvimi belli oldu. Üniversiteye kayıt hakkı elde ettiği halde AÖL'den henüz mezun olamayan öğrenciler için düzenlenecek ek sınavlar, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, belirlenen e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda yapılacak.
AÖL EK SINAV TARİHLERİ 2026
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınavı, 22 Ağustos Cumartesi ile 31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler sınava, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde katılacak.
AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
AÖL ek sınavına, belirlenen şartları taşıyan ve henüz mezun olamamış öğrenciler katılabilecek. Ek sınav hakkı verilen öğrenciler arasında şu gruplar bulunuyor:
2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler,
2026 MSÜ sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan öğrenciler,
YÖS sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı elde eden öğrenciler,
Üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak AÖL'den henüz mezun olamayan öğrenciler.
2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav hakkı sisteme işlendi. Öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.
AÖL EK SINAV HAKKI SİSTEMDE GÖRÜNMEYENLER NE YAPACAK?
MSÜ veya YÖS sonucuna göre üniversiteye kayıt hakkı elde ettiği halde ek sınav hakkı sisteminde görünmeyen öğrencilerin ayrıca başvuru yapması gerekiyor.
Türkiye'de AÖL'ye kayıtlı öğrencilerin, yerleştirme sonuç belgeleriyle birlikte 14 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurmaları gerekiyordu.
Yurt dışında AÖL'ye kayıtlı öğrencilerin ise aynı tarihe kadar yerleştirme sonuç belgeleriyle birlikte AÖL Müdürlüğünün kurumsal e-posta adresine başvuru yapması gerekiyordu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları karşılayan öğrencilerin ek sınav hakkı sisteme tanımlanıyor.
AÖL E-SINAV RANDEVU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
AÖL e-Sınav randevu işlemleri tamamlandı. Sınav ücretini yatıran öğrenciler, 18-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-Sınav randevularını oluşturdu. 20 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla randevu alma süreci sona erdi.
Belirtilen tarihe kadar e-Sınav randevusunu oluşturmayan öğrenciler, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek AÖL ek sınavına katılamayacak.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, sınav performanslarını ve mezuniyet durumlarını AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
Özellikle üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak mezuniyetini tamamlayabilmek için birkaç dersten başarılı olması gereken öğrenciler açısından ek sınav süreci büyük önem taşıyor.