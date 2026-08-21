AÖL EK SINAV TARİHİ | MEB 2026 Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınavı ne zaman, kimler ek sınava girebilecek?

AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

AÖL ek sınavına, belirlenen şartları taşıyan ve henüz mezun olamamış öğrenciler katılabilecek. Ek sınav hakkı verilen öğrenciler arasında şu gruplar bulunuyor:

2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler,

2026 MSÜ sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan öğrenciler,

YÖS sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı elde eden öğrenciler,

Üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak AÖL'den henüz mezun olamayan öğrenciler.

2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav hakkı sisteme işlendi. Öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.