AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuç ekranı erişime açıldı mı?
Açık Öğretim Lisesi'nde 3. dönem sınav sonuçları için beklen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı, e-Sınav uygulamaları ise 3 Ağustos'ta sona erdi. Tüm oturumların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, sınav puanlarının erişime açılıp açılmadığını ve sonuçlarını hangi ekran üzerinden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı…
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım sona yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları daha önce erişime açılırken, e-Sınav oturumları da 3 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sonuçları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları hangi sistemden ve nasıl öğrenilecek? İşte MEB AÖL sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık lise 3. dönem sınav sonuç sonuçları 7 Ağustos 2026 bugün açıklanacak.
MEB tarafından sonuçların hangi saatte açıklanacağına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi’nde önceki dönemlerde yapılan veri güncellemeleri dikkate alındığında, sonuçların 09.30 ile 11.30 saatleri arasında sisteme yansıtılması öngörülüyor.
AÇIK LİSE SINAV SONUCU NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
AÖL sınav sonuçları basılı olarak adreslere gönderilmeyecek. Adaylar notlarını ve kredi güncellemelerini yalnızca dijital ortamda görüntüleyebilecek.
AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’ne Giriş Yapın: aolweb.meb.gov.tr adresini ziyaret edin.
Kullanıcı Bilgilerini Doldurun: T.C. Kimlik Numarası (veya Öğrenci Numarası) ve şifrenizle sisteme erişin. Şifresini unutan adaylar e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapabilir.
Sonuç Sekmesine İlerleyin: Sol panlede yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" menüsünün altındaki "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayın.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.