AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuç ekranı erişime açıldı mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım sona yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları daha önce erişime açılırken, e-Sınav oturumları da 3 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sonuçları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları hangi sistemden ve nasıl öğrenilecek? İşte MEB AÖL sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…