Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 sınav takviminde AÖL 3. dönem sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra öğrenciler puan ve başarı durumlarını çevrim içi olarak görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar.