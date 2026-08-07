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        Haberler Bilgi Gündem 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Yazılı sınavların tamamlanmasının ardından e-Sınav oturumları da belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 AÖL sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        1

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 sınav takviminde AÖL 3. dönem sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra öğrenciler puan ve başarı durumlarını çevrim içi olarak görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar.

        2

        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 Açık Öğretim Kurumları Sınav Takvimi'ne göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarını MEB'in Açık Öğretim sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

        3

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

        AÖL 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Yazılı sınavların ardından randevulu e-Sınav oturumları ise 3 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Tüm sınavların tamamlanması ve değerlendirme işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ilan edilecek.

        4

        AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

        Sorgulama işlemi için;

        T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası,

        MEB Açık Öğretim Sistemi şifresi

        ile sisteme giriş yapılması yeterli olacak.

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