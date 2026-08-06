iPhone 18’de görüntüler sızdı! Apple iPhone 18 ne zaman çıkacak, ne kadar olacak ve özellikleri neler? İşte iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi ve özellikleri
iPhone 18 çıkış tarihi, Apple kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Yeni modelleri görücüye çıkarmaya hazırlanan Teknoloji devi Apple, 18 serisi lansmanı için tarihi duyurdu. Yeni iPhone 18 Pro Max'in kamera ve tasarım teknolojisiyle yenilikler sunması bekleniyor. İşte, iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi ve özellikleri…
Apple iPhone 18 Pro Max modelini satışa çıkarmak için geri sayıma başladı. Apple tarihindeki en pahalı iPhone olacağı konuşulan iPhone 18 Pro Max’in lansmanının 2026 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni modelin kamerasıyla, Ultra ismiyle satışa çıkması beklenilen modelinin ise katlanabilirlik özelliğiyle fark yaratması öngörülüyor. İşte, Apple iPhone 18 Pro Max fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detaylar…
YENİ IPHONE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026'da tanıtılması ve kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor. Sızıntılara göre cihazın ABD başlangıç fiyatı 1.199 dolar seviyesinde olacak. Türkiye fiyatı ise döviz kuru ve vergilere göre şekillenecek.
IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.
BEKLENİLEN IPHONE 18 ÖZELLİKLERi NELER?
IPHONE 18 TASARIMINDA NELER DEĞİŞECEK?
Yeni modelde Apple'ın tasarım çizgisini koruması beklenirken, en dikkat çeken yenilik Dynamic Island'ın küçülmesi olacak. Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla ekranın daha geniş bir kullanım alanı sunacağı konuşuluyor.
Renk seçenekleri arasında öne çıkan yeni ton ise Koyu Kiraz (Dark Cherry). Bunun yanında Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renklerinin de sunulması bekleniyor.
KAMERADA PROFESYONEL DÖNEM BAŞLIYOR
iPhone 18 Pro Max'in en büyük yeniliği kamera tarafında olabilir. İddialara göre Apple, ana kamerada mekanik değişken diyafram sistemine geçecek. Bu sayede ışık kontrolü ve arka plan bulanıklığı daha doğal hale gelecek.
Öne çıkan beklentiler ise şöyle:
Değişken diyafram teknolojisi
Geliştirilmiş 5x ve 10x optik zoom
Düşük ışıkta daha başarılı telefoto performansı
2NM A20 PRO İŞLEMCİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Yeni modelin, TSMC'nin 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. 12 GB RAM desteğiyle birlikte hem performansın hem de enerji verimliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.
Apple'ın yeni nesil C2 5G modem, Wi-Fi 7 desteği ve daha uzun pil ömrü sunacak batarya geliştirmeleri de cihazın öne çıkan beklentileri arasında yer alıyor.