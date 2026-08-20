Asgari ücret zammı, Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren en önemli ekonomik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Ocak ayında yapılan artışın ardından ikinci bir zam olup olmayacağı yeniden gündeme geldi. Çalışanlar olası bir ara zam kararı için resmi açıklamaları beklerken, ekonomi yönetiminden gelen son değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz 2026'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...