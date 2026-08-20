Asgari ücret ara zam 2026 son dakika: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Temmuz ayında memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca özel sektör çalışanının gözü asgari ücrete çevrildi. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Asgari ücrete ara zam var mı?", "Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?" ve "Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte Ağustos 2026 asgari ücret zammı son durum...
Asgari ücret zammı, Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren en önemli ekonomik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Ocak ayında yapılan artışın ardından ikinci bir zam olup olmayacağı yeniden gündeme geldi. Çalışanlar olası bir ara zam kararı için resmi açıklamaları beklerken, ekonomi yönetiminden gelen son değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz 2026'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin resmi olarak alınmış bir karar bulunmuyor. Ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde Ağustos ayında asgari ücrete ilave zam yapılmasına yönelik resmi bir çalışma olmadığı yönünde açıklamalar yapıldı.
Bu nedenle mevcut uygulamada Ocak 2026'da belirlenen asgari ücret geçerliliğini koruyor.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları şu şekilde uygulanıyor:
Net asgari ücret: 28.075,50 TL
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
Bu rakamlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl başında aldığı karar doğrultusunda yürürlüğe girdi.
ARA ZAM KARARI ÇIKARSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Asgari ücrete yıl içerisinde yeniden zam yapılabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ve yeni bir karar alması gerekiyor.
Komisyonun belirleyeceği yeni ücret, hükümet tarafından açıklanmasının ardından yürürlüğe giriyor. Şu an için Komisyon'un Temmuz ayında toplanacağına ilişkin resmi bir takvim açıklanmış değil.
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?
Asgari ücrette ikinci zam ihtimali geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle yakından takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında ara zam yapılmış, 2024 ve 2025 yıllarında ise temmuz ayında ek artışa gidilmemişti. 2026 yılı için de şu ana kadar ikinci bir zam kararı açıklanmadı.
OCAK 2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan 2027 asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna çevrildi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek.