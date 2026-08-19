ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM 2026 | Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2027 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan yüzde 27'lik artışla 2026 asgari ücreti 28.075,50 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayının geride kalmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Öte yandan 2027 asgari ücret zammı için olası rakamlar gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ek zam yapılacak mı, 2027 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte, 2026 asgari ücret ara zammı son durum…
Asgari ücrete zam gelecek mi? araştırmaları hız kazanırken, milyonlarca çalışanın gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. 2022 ve 2023 yıllarında uygulanan ara zamların ardından 2026 yılında da ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için de olası zam oranları ve tahmini rakamlar araştırılıyor. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret ara zammında son durum ve Ocak 2027 asgari ücret zammı tahminleri…
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılı asgari ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak belirlendi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor.
Net asgari ücret: 28.075,50 TL
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
İşverene toplam maliyet: 40.874,63 TL
İşverenlere yönelik asgari ücret desteği ise aylık 1.270 TL olarak uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ, NE KADAR?
2026 yılında uygulanan asgari ücrete yıl içinde ikinci bir zam gelip gelmeyeceği çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya hükümet tarafından şu ana kadar asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrette ikinci zam ihtimali geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle yakından takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında ara zam yapılmış, 2024 ve 2025 yıllarında ise temmuz ayında ek artışa gidilmemişti. 2026 yılı için de şu ana kadar ikinci bir zam kararı açıklanmadı.
OCAK 2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan 2027 asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna çevrildi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2027 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz kesinleşmedi. Zam oranının belirlenmesinde enflasyon, ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücüne yönelik değerlendirmelerin etkili olması bekleniyor.
Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılacak olası zam hesaplamaları ise çalışanların yeni yılda alabileceği maaş için farklı senaryolar ortaya koyuyor.
YÜZDE 20 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde yeni asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruş olacak. Bu rakam, yalnızca yüzde 20'lik artış üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor. Nihai tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla kesinleşecek.
YÜZDE 25 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılması halinde net ücret 35 bin 94 lira 38 kuruş seviyesine yükselecek. Olası bir refah payının gündeme gelmesi durumunda ise asgari ücretin bu hesaplamanın üzerinde bir rakama çıkması söz konusu olabilecek.
YÜZDE 30 ZAM GELİRSE 2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış yapılması halinde mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeni asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş olacak.
*Bu rakam da yalnızca zam senaryosunu gösteriyor. 2027 yılı için geçerli olacak kesin asgari ücret, yıl sonunda yapılacak resmi görüşmelerin ardından belli olacak.