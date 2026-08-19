ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM 2026 | Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi? araştırmaları hız kazanırken, milyonlarca çalışanın gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. 2022 ve 2023 yıllarında uygulanan ara zamların ardından 2026 yılında da ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için de olası zam oranları ve tahmini rakamlar araştırılıyor. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret ara zammında son durum ve Ocak 2027 asgari ücret zammı tahminleri…