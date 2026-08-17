ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM | 2026 Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. ek zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrette ikinci zam ihtimali geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle yakından takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında ara zam yapılmış, 2024 ve 2025 yıllarında ise temmuz ayında ek artışa gidilmemişti. 2026 yılı için de şu ana kadar ikinci bir zam kararı açıklanmadı.