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        Haberler Bilgi Gündem ASKERLİK YERLERİ 2026 AĞUSTOS CELBİ E- DEVLET SORGULAMA EKRANI | Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ASKERLİK YERLERİ 2026 AĞUSTOS CELBİ E- DEVLET SORGULAMA EKRANI | Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026 Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler için sınıflandırma takviminde son aşamaya gelindi. Er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları, görev yapacakları birlikleri, statülerini ve sevk tarihlerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı güne odaklandı. Yoklama işlemleriyle askerlik ve celp tercihlerini tamamlayan yükümlüler, duyurunun ardından e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınıflandırma bilgilerine ulaşabilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek ve sorgulama hangi adımlarla yapılacak? İşte Milli Savunma Bakanlığı ile Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak celp ve sevk sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Ağustos ayı celp döneminde askere alınacak yükümlülerin birlik ve sevk bilgilerinin açıklanması bekleniyor. Yoklama işlemleriyle askerlik tercihlerini tamamlayan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları, sınıflandırma sonuçlarının ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar, askerlik statüsü, teslim olacağı birlik ve sevk tarihine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte celp ve sınıflandırma takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        AĞUSTOS 2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ağustos celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma sürecine alınmayacak.

        Bununla birlikte yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak belirlenen yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda yer alan geçerli mazeretler dışında sevk döneminde bakaya kalanlar, askerlik hizmetlerini er statüsünde yerine getirecek.

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        ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026 Ağustos celp dönemine ait askerlik yeri bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş için gerekli e-Devlet şifresi, kimlik belgesiyle birlikte PTT şubelerinden temin edilebilecek.

        T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, ilgili hizmet ekranını aratarak görev yapacakları birlik, statü ve sevk bilgilerine ulaşabilecek.

        E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

        Yükümlü - Sevk Tarihleri

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) : 06 Ağustos 2026

        Er (2'nci Grup) : 03 Eylül 2026

        Er (3'üncü Grup) : 01 Ekim 2026

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