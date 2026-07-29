ASKERLİK YERLERİ 2026 AĞUSTOS CELBİ E- DEVLET SORGULAMA EKRANI | Ağustos dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı celp döneminde askere alınacak yükümlülerin birlik ve sevk bilgilerinin açıklanması bekleniyor. Yoklama işlemleriyle askerlik tercihlerini tamamlayan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları, sınıflandırma sonuçlarının ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar, askerlik statüsü, teslim olacağı birlik ve sevk tarihine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte celp ve sınıflandırma takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…