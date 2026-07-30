ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Yedek Subay, Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçlarına nasıl bakılır?
Ağustos 2026 celp ve sevk döneminde askere alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugün erişime açılıyor. Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er adayları, hangi birlikte görev yapacaklarını, statülerini ve sevk tarihlerini öğrenebilmek için yapılacak duyuruyu bekliyor. Yoklama sürecini tamamlayan ve askerlik tercihlerini bildiren yükümlüler, sonuçların ilan edilmesinin ardından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri belli oldu mu, sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanacak ve sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte Milli Savunma Bakanlığı ve Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen celp ve sevk takvimine ilişkin güncel bilgiler…
Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin görev yerleri ve sevk bilgileri bugün açıklanıyor. Yoklama sürecini tamamlayarak askerlik ve celp tercihlerini bildiren er, erbaş, yedek subay ile yedek astsubay adayları, sınıflandırma sonuçlarının yayımlanmasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler, askerlik statülerini, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte celp, sınıflandırma ve sevk sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler…
AĞUSTOS 2026 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ağustos celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma sürecine alınmayacak.
Bununla birlikte yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak belirlenen yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda yer alan geçerli mazeretler dışında sevk döneminde bakaya kalanlar, askerlik hizmetlerini er statüsünde yerine getirecek.
ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026 Ağustos celp dönemine ait askerlik yeri bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş için gerekli e-Devlet şifresi, kimlik belgesiyle birlikte PTT şubelerinden temin edilebilecek.
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, ilgili hizmet ekranını aratarak görev yapacakları birlik, statü ve sevk bilgilerine ulaşabilecek.