ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Yedek Subay, Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçlarına nasıl bakılır?

Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin görev yerleri ve sevk bilgileri bugün açıklanıyor. Yoklama sürecini tamamlayarak askerlik ve celp tercihlerini bildiren er, erbaş, yedek subay ile yedek astsubay adayları, sınıflandırma sonuçlarının yayımlanmasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler, askerlik statülerini, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte celp, sınıflandırma ve sevk sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler…