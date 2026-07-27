ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI | 2026 Ağustos dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 Ağustos celp döneminde askere sevk edilecek yükümlüler için sınıflandırma sürecinde sona yaklaşıldı. Er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları; birlik, statü ve sevk bilgilerini içeren sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Yoklama ile askerlik ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, duyurunun ardından sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Peki Ağustos 2026 askerlik yerleri belli oldu mu, sınıflandırma sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte MSB ve Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacak celp sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler…
Ağustos 2026 celp döneminde askere alınacak adayların beklediği sınıflandırma sonuçları için süreç devam ediyor. Askerlik işlemlerini tamamlayan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları, görev yapacakları birliklerin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sevk tarihi, statü ve birlik bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sonuçlar hangi gün duyurulacak ve e-Devlet sorgulaması nasıl yapılacak? İşte 2026 Ağustos dönemi askerlik sınıflandırmasına ilişkin son gelişmeler…
2026 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma sürecine alınmayacak.
Bununla birlikte yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak belirlenen yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda yer alan geçerli mazeretler dışında sevk döneminde bakaya kalanlar, askerlik hizmetlerini er statüsünde yerine getirecek.
ASKERLİK YERLERİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026 Ağustos celp dönemine ait askerlik yeri bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş için gerekli e-Devlet şifresi, kimlik belgesiyle birlikte PTT şubelerinden temin edilebilecek.
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, ilgili hizmet ekranını aratarak görev yapacakları birlik, statü ve sevk bilgilerine ulaşabilecek.