ATV frekans bilgileri 2026: Türksat 4A ATV HD ve SD kanal ayarı nasıl yapılır?
ATV yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri belli oldu. Türksat 4A üzerinden ATV HD ve SD yayınlarını izlemek için kullanılacak frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC değerleri haberimizde yer alıyor. İşte, Türksat 4A ATV frekans bilgileri…
ATV frekans bilgileri 2026 yılında kanal ayarını yenilemek veya yayın sorununu gidermek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Türksat 4A uydusu üzerinden ATV yayınlarını televizyonuna eklemek isteyenler, uydu alıcısından manuel kanal araması yaparak güncel frekans değerlerini kullanabiliyor. ATV'nin HD ve SD yayınları için geçerli frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC bilgileri merak ediliyor. İşte ATV Türksat 4A güncel uydu frekans bilgileri ve kanal ayarı...
ATV TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A Frekans: 12053 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate:
27500 FEC: 5/6 Kapsama: Doğu Yayın: SD ve HD
ATV'nin Türksat 4A üzerinden yayın yapan SD ve HD kanalları 12053 MHz frekansında bulunuyor. Yayını almak isteyen izleyicilerin uydu alıcısında frekans değerini 12053 MHz, polarizasyonu H (Yatay), Symbol Rate değerini 27500 ve FEC bilgisini 5/6 olarak ayarlaması gerekiyor. Türksat'ın güncel frekans listesinde ATV için V-PID 1300, A-PID 1400; ATV HD için ise V-PID 1305, A-PID 1405 bilgileri yer alıyor.
ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
ATV yayınını uydu alıcısına yeniden eklemek veya kanal listesini güncellemek için manuel kanal araması yapılabilir. Bunun için öncelikle kumandadan Menü veya Setup bölümüne girilmesi gerekiyor.
Ardından uydu alıcısının marka ve modeline göre Kanal Arama, Manuel Arama, Kanal Ekleme veya El ile Arama seçeneklerinden uygun olan açılmalı.
Açılan ekranda frekans bilgileri şu şekilde girilmeli:
Frekans: 12053 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate: 27500 FEC: 5/6
Bilgiler girildikten sonra OK tuşuyla değerler kaydedilmeli ve Arama Başlat veya TP Ara seçeneği kullanılarak kanal taraması başlatılmalı. ATV'nin resmi uydu frekans bilgisinde, bazı uydu alıcılarında FEC alanı bulunmayabileceği ve bu durumda FEC değerinin ayrıca girilmesine gerek olmadığı belirtiliyor.
ATV KANAL TARAMA ADIMLARI
1. Uydu kurulum menüsünü açın
Kumandadan Menü, Ayarlar veya Setup bölümüne girerek uydu kurulumu ve kanal arama seçeneklerini açın.
2. Manuel kanal aramayı seçin
Cihazın menüsünde bulunan Manuel Arama, Kanal Ekleme, El ile Arama veya TP Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
3. TÜRKSAT 4A'YI seçin
Uydu bölümünde Türksat 4A'nın seçili olduğundan emin olun.
4. ATV frekans bilgilerini girin
12053 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 Symbol Rate ve 5/6 FEC değerlerini ilgili alanlara girin.
5. Kanal taramasını başlatın
Arama Başlat veya TP Ara seçeneğini kullanarak taramayı başlatın. Tarama tamamlandıktan sonra bulunan ATV yayınları kanal listesine kaydedilebilir.
ATV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
ATV'nin güncel Türksat 4A frekansı 12053 MHz olarak kullanılıyor. Yayının polarizasyon değeri H (Yatay), Symbol Rate değeri 27500, FEC değeri ise 5/6 olarak belirtiliyor. Türksat'ın frekans listesinde hem ATV hem de ATV HD yayınları bu değerlerle yer alıyor.
Uydu alıcısında bu değerlerin doğru şekilde girilmesinin ardından manuel TP taraması yapılarak ATV kanalları kanal listesine eklenebiliyor.
ATV HD FREKANS BİLGİLERİ NELER?
ATV HD yayını da Türksat 4A üzerinde 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. ATV HD için polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC 5/6 olarak kullanılıyor. Türksat'ın güncel listesinde ATV HD'nin V-PID değeri 1305, A-PID değeri ise 1405 olarak gösteriliyor.