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        Haberler Bilgi AUZEF 3 DERS SINAV TARİHİ 2026: AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, başvuruları bitti mi?

        AUZEF 3 DERS SINAV TARİHİ 2026: AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, başvuruları bitti mi?

        Mezuniyet için son aşamaya gelen AUZEF öğrencilerinin gündeminde 2026 mezuniyete üç ders sınavı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek sınava ilişkin tarih ve başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle başvuruların sona erip ermediği ve işlemlerin hangi yöntemle yapıldığı merak konusu oldu. Peki, 2026 AUZEF üç ders sınavı ne zaman düzenlenecek, başvuru tarihleri hangi günleri kapsıyor ve başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        AUZEF’te mezuniyet için yalnızca birkaç dersi kalan öğrencilerin gözü 2026 üç ders sınavı takvimine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak sınav öncesinde tarih bilgisiyle birlikte başvuru sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı da araştırılıyor. Mezuniyet hakkı elde etmek isteyen öğrenciler, sınava kimlerin katılabileceğini ve başvuruların hangi tarihler arasında, nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı hangi gün gerçekleştirilecek, başvurular sona erdi mi ve işlemler nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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        AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF 3 ders sınavı 05 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

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        AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı için başvurular 10 Ağustos 2026 saat 11.00 itibarıyla alınmaya başlandı ve 17 Ağustos 2026 saat 23.59’da tamamlandı. Mezuniyet aşamasında olup en fazla üç FF dersi bulunan öğrenciler sınava başvuru yapabildi. FF notuyla dersi bulunmayan ancak AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler ise en fazla üç DC veya DD dersinden sınava katılabilecek.

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        Başvurusu kabul edilen öğrenciler, sınava girecekleri derslerin materyallerine kısa süre içinde AKSİS üzerinden ÖYS’ye giriş yaparak erişebilecek. Mezuniyete Üç Ders Sınavı kapsamında ders içeriklerine AUZEF Mobil uygulamasından ulaşılamayacağı için öğrencilerin internet tarayıcısı üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

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        #auzef
        #mezuniyete 3 ders sınavı
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