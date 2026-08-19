AUZEF 3 DERS SINAV TARİHİ 2026: AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, başvuruları bitti mi?

AUZEF’te mezuniyet için yalnızca birkaç dersi kalan öğrencilerin gözü 2026 üç ders sınavı takvimine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak sınav öncesinde tarih bilgisiyle birlikte başvuru sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı da araştırılıyor. Mezuniyet hakkı elde etmek isteyen öğrenciler, sınava kimlerin katılabileceğini ve başvuruların hangi tarihler arasında, nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı hangi gün gerçekleştirilecek, başvurular sona erdi mi ve işlemler nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...