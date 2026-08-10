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        Haberler Bilgi Magazin Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bana Masal Anlatma filmi, romantik komedi türündeki yapısıyla TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Burak Aksak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, sıradan bir mahallede yaşayan Rıza'nın hayatının Ayperi ile tanışmasının ardından değişmesini konu alıyor. 2015 yapımı Bana Masal Anlatma, komedi ve romantizmi mahalle yaşamı ve dostluk hikâyesiyle bir araya getiriyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Peki Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        Bana Masal Anlatma filmi, 9 Ocak 2015 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Burak Aksak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımın başrollerinde Fatih Artman ve Hande Doğandemir yer alıyor. Komedi ve romantik türündeki film, İstanbul'un Suriçi bölgesinde yaşayan Rıza'nın Ayperi ile karşılaşmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Peki Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmiyle ilgili merak edilenler...

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        BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

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        BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Fatih Artman - Rıza

        Hande Doğandemir - Ayperi

        Devrim Yakut - Selma

        Erdal Tosun - Cemal

        Tarık Ünlüoğlu - Timur

        Gürkan Uygun - Jilet Ali

        Cihan Ercan - Kubilay

        Burcu Biricik - Ezgi

        Cengiz Bozkurt - Nafi

        Berat Yenilmez - Yaşar

        Ani İpekkaya - Madam

        Sadi Celil Cengiz - Haktan

        Neslihan Aker - Nalan

        Gökçe Bahadır - Neriman

        Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

        Çağlar Ertuğrul - Haşmet

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        BANA MASAL ANLATMA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

        Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma, 9 Ocak 2015 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Filmin yapımcılığını BKM üstlenirken yapım, Türkiye'de çekildi.

        BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

        Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul'un Suriçi bölgesinde gerçekleştirildi. Filmin mahalle atmosferi ve İstanbul'un tarihi dokusu, hikâyenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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