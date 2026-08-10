Bana Masal Anlatma filmi, 9 Ocak 2015 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Burak Aksak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımın başrollerinde Fatih Artman ve Hande Doğandemir yer alıyor. Komedi ve romantik türündeki film, İstanbul'un Suriçi bölgesinde yaşayan Rıza'nın Ayperi ile karşılaşmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Peki Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmiyle ilgili merak edilenler...