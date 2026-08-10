Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Bana Masal Anlatma filmi, romantik komedi türündeki yapısıyla TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Burak Aksak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, sıradan bir mahallede yaşayan Rıza'nın hayatının Ayperi ile tanışmasının ardından değişmesini konu alıyor. 2015 yapımı Bana Masal Anlatma, komedi ve romantizmi mahalle yaşamı ve dostluk hikâyesiyle bir araya getiriyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Peki Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları...
Bana Masal Anlatma filmi, 9 Ocak 2015 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Burak Aksak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımın başrollerinde Fatih Artman ve Hande Doğandemir yer alıyor. Komedi ve romantik türündeki film, İstanbul'un Suriçi bölgesinde yaşayan Rıza'nın Ayperi ile karşılaşmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Peki Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmiyle ilgili merak edilenler...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
BANA MASAL ANLATMA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma, 9 Ocak 2015 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Filmin yapımcılığını BKM üstlenirken yapım, Türkiye'de çekildi.
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul'un Suriçi bölgesinde gerçekleştirildi. Filmin mahalle atmosferi ve İstanbul'un tarihi dokusu, hikâyenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor