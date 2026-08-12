Emekli maaşını taşıyarak promosyon almak isteyenler, Ağustos ayında bankaların güncel kampanyalarını karşılaştırıyor. Bankalar genellikle üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında nakit promosyon ödemesi yaparken, ek kampanyalarla toplam kazancı artırma imkanı da sunuyor. Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, Akbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halkbank, QNB, DenizBank, Kuvet Türk ve diğer bankalar Ağustos ayına özel promosyon kampanyalarını duyurdu. Promosyon tutarı emeklinin maaşına ve kampanya kapsamında yerine getirdiği şartlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2026 Ağustos ayında hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte banka banka emekli promosyonlarında güncel tutarlar...