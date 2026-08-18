2017 yılından bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics dergisinde değerlendirme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ersoy'un, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Araştırma alanları; değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeleri ile temel bilimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Cebir alanında yayımlanmış ulusal kitapları bulunan Prof. Dr. Ersoy, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 4 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.