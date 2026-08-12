BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM: 2026 Bekçilik başvuruları başladı mı, başvuru tarihleri açıklandı mı? Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı?
2026 yılında yapılması beklenen çarşı ve mahalle bekçisi alımları, başvuru hazırlığı yapan adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler, yeni ilanla birlikte kontenjan sayısı, başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartların açıklanmasını bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası yaş sınırı, öğrenim durumu ve diğer kriterler de yeniden merak konusu oldu. Peki 2026 bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte sürece ilişkin öne çıkan detaylar…
2026 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımı için bekleyiş sürerken, adayların dikkati Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak yeni ilana çevrildi. Bekçi kadrosunda görev almak isteyenler, başvuru takviminin yanı sıra açıklanacak kontenjan sayısını ve güncel başvuru şartlarını da yakından izliyor. Resmi Gazete’de yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında yaş, öğrenim durumu ve diğer kriterlere ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Peki 2026 bekçi alımı ilanı ne zaman yayımlanacak, başvurular hangi platform üzerinden yapılacak ve adaylardan hangi koşullar istenecek? İşte sürece dair merak edilenler…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin resmi takvim henüz netleşmedi. Ağustos 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yeni alım dönemine dair herhangi bir başvuru kılavuzu yayımlanmış değil.
Bu nedenle başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve kontenjan sayıları da henüz açıklanmadı. Bekçi alımına yönelik resmi duyurunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.
GÜNCEL BEKÇİLİK ALIMI ŞARTLARI 2026
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev düzeni ile çalışma koşullarını yeniden belirleyen yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekecek. Başvuru sahiplerinden ayrıca müracaat ettikleri ilde en az bir yıldır ikamet ettiklerini belgelemeleri istenecek.
Adayların adli sicil ve güvenlik durumlarına ilişkin mevcut şartlar da uygulanmaya devam edecek. Buna göre belirlenen suçlardan mahkûm olmamak, kamu haklarından yoksun bulunmamak ve silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir durum taşımamak temel kriterler arasında yer alacak.
Bekçilerin günlük mesai düzeni esas olarak gün batımı ile gün doğumu arasındaki saatleri kapsayacak. Ancak olağanüstü hâl, terör olayları, toplumsal hareketlilik, doğal afet, salgın, mevsim şartları veya kamu düzenini etkileyen benzeri zorunlu durumlarda Bakanlık onayıyla bu saatlerin dışında da görevlendirme yapılabilecek.
Öte yandan başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olan adaylar, çarşı ve mahalle bekçiliği için müracaatta bulunamayacak.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2026 yılının ilk ayında 9/1 derece ve kademedeki bekçilerin aylık geliri 66 bin 558 TL olarak hesaplanıyordu.
Temmuz döneminde memur maaşlarına yansıtılan artışın ardından bekçi maaşı 75 bin 556,64 TL’ye çıktı. Böylece ocak ayına kıyasla maaşlarda yaklaşık 9 bin TL’lik yükseliş yaşandı.