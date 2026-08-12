BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM: 2026 Bekçilik başvuruları başladı mı, başvuru tarihleri açıklandı mı? Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin resmi takvim henüz netleşmedi. Ağustos 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yeni alım dönemine dair herhangi bir başvuru kılavuzu yayımlanmış değil.

Bu nedenle başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve kontenjan sayıları da henüz açıklanmadı. Bekçi alımına yönelik resmi duyurunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.