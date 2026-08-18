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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı kaç kaç bitti? Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı kaç kaç bitti? Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Taraftarlar karşılaşma sonrasında Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının kaç kaç bittiğini, gollerin kimin attığını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maç özeti ve gollerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında son düdük sesi geldi. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı skoru, golleri ve maç özeti 90 dakikanın ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maç sonucu ve golleri...

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Beşiktaş'ta golleri Oh, Murillo ve Orkun (pen.) attı.

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        KAUNO ZALGIRIS - BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Kauno Zalgiris-Beşiktaş, maçı 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynayacak

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