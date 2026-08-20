Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle ekranı: Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Taraftarlar karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının canlı yayın bilgisi, başlama saatini ve takımların sahaya çıkacağı muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Avrupa heyecanını anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı izle ve maçı izle seçeneklerini merak ediyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı canlı izle bilgisi...
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle, Beşiktaş maçı canlı izle ve Beşiktaş - Kauno Zalgiris canlı izle sorgulamaları öne çıkıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı izle bilgisi...
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS CANLI İZLE
Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin karşılaşmayı resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden takip etmesi gerekiyor. Maçın yayın hakları S Sport Plus'ta bulunuyor.
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MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard (İlhan) Oh.
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Karashima, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Oliveira.