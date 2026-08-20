BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGRIS MAÇI CANLI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Beşiktaş bugün sahasında Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Mücadeleyi canlı takip edecekler ve sporseverler karşılaşma öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşma öncesinde takımların muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan mücadelenin saati ve yayıncı kuruluşu gibi detaylar belli oldu. Peki, Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı tarihi ve saati...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i konuk ediyor. Geri sayım devam ederken sporseverler emrak içerisinde "Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı mücadelede Avrupa Ligi'nde tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Peki Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe yani bugün saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Dusan Vlahovic UEFA listesinde
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçında kadroda bulunması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.
B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.