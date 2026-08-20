UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i konuk ediyor. Geri sayım devam ederken sporseverler emrak içerisinde "Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı mücadelede Avrupa Ligi'nde tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Peki Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...