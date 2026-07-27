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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 28-29 Temmuz aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 28-29 Temmuz aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM'in 28-29 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Haftanın yeni kampanyasında elektronikten mutfak eşyalarına, ev yaşamını kolaylaştıran ürünlerden yaz sezonuna yönelik ihtiyaçlara kadar birçok seçenek uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İndirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM 28-29 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        BİM, 28-29 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Haftanın kampanyasında ev, mutfak, elektronik ve günlük yaşam ihtiyaçlarına yönelik birçok farklı kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, "BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte BİM'in yeni hafta kampanyasında dikkat çeken fırsatlar...

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