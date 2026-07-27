BİM, 28-29 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Haftanın kampanyasında ev, mutfak, elektronik ve günlük yaşam ihtiyaçlarına yönelik birçok farklı kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, "BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte BİM'in yeni hafta kampanyasında dikkat çeken fırsatlar...