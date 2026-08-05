Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BİM aktüel 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ayın fırsatları!

        BİM aktüel 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ayın fırsatları!

        BİM 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok indirimli seçenek raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Alışverişini avantajlı fiyatlarla yapmak isteyen vatandaşlar ise "BİM 7 Ağustos 2026 aktüel kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte BİM'in Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve öne çıkan fırsatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM aktüel kataloglarının yenisi erişime açıldı. 7 Ağustos 2026 Cuma tarihli kampanya kapsamında elektronik ürünlerden ev yaşamına, mutfak ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Peki, BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte merak edilen detaylar...

        2
        3
        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Çevre düzenlemesinde çıkan lahit mezar, inşaatı durdurdu

        Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 Birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatından çıkan lahit mezar taşları çalışmayı durdurdu. Çalışmanın durmasına üzülen mahalle muhtarı, biran önce karar alınarak çalışmaların yeniden başlamasını istedi(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!