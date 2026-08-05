BİM aktüel 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ayın fırsatları!

BİM aktüel kataloglarının yenisi erişime açıldı. 7 Ağustos 2026 Cuma tarihli kampanya kapsamında elektronik ürünlerden ev yaşamına, mutfak ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Peki, BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte merak edilen detaylar...