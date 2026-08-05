BİM aktüel 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ayın fırsatları!
BİM 7 Ağustos 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok indirimli seçenek raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Alışverişini avantajlı fiyatlarla yapmak isteyen vatandaşlar ise "BİM 7 Ağustos 2026 aktüel kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte BİM'in Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve öne çıkan fırsatlar...
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
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BİM aktüel kataloglarının yenisi erişime açıldı. 7 Ağustos 2026 Cuma tarihli kampanya kapsamında elektronik ürünlerden ev yaşamına, mutfak ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Peki, BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte merak edilen detaylar...
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