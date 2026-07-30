BİM'DE CUMA FIRSATLARI: BİM 31 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayında!
BİM Aktüel 31 Temmuz 2026 Cuma kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Her hafta farklı kategorilerde avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, bu hafta da teknoloji, mutfak gereçleri, ev yaşam ürünleri ve kişisel ihtiyaçlara yönelik seçeneklerle raflarda olacak. Peki, 31 Temmuz 2026 BİM Aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM'in cuma günü satışa çıkaracağı indirimli ürünlerin tam listesi…
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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31 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günlerine özel hazırlanan aktüel kampanya kapsamında birçok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Alışveriş planı yapan vatandaşlar ise "BİM aktüel'de bu hafta neler var?" ve "31 Temmuz Cuma hangi ürünler satışa çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Temmuz 2026 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu ve yarın raflardaki yerini alacak ürünler…
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BİM AKTÜEL 31 TEMMUZ KATALOĞU
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