31 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günlerine özel hazırlanan aktüel kampanya kapsamında birçok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Alışveriş planı yapan vatandaşlar ise "BİM aktüel'de bu hafta neler var?" ve "31 Temmuz Cuma hangi ürünler satışa çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Temmuz 2026 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu ve yarın raflardaki yerini alacak ürünler…