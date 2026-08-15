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        Haberler Bilgi Bloomberg HT uydu frekans bilgileri || 16 Ağustos'ta değişiyor! Güncel Türksat 4A Bloomberg HT Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri

        Bloomberg HT uydu frekans bilgileri || 16 Ağustos'ta değişiyor! Güncel Türksat 4A Bloomberg HT Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri

        Bloomberg HT frekans bilgileri 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yarısı Türksat 3A'daki kanallar Türksat 4A uydusuna geçecek. Değişim sonrasında ise Bloomberg HT frekans bilgileri de değişmiş olacak. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) olan cihazlarda uydu ve frekans bilgileri otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS olmayan cihazlar için kullanıcılar tarafından manuel olarak yapılacak. Değişim yapacaklar özellikle Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte Güncel Türksat 4A Bloomberg HT Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        Bloomberg HT uydu ve frekans bilgileri 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısı değişik. Değişimin ardından yeni frekans ve uydu bilgileri de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri ne olacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Güncel Türksat 4A Bloomberg HT Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri...

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        BLOOMBERGHT HD (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

        Frekans: 12303 MHz

        Polarizasyon: Vertical (Dikey)

        Symbol Rate: 27.500 Msym/s

        FEC Rate: 3/4

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        FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?

        Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

        1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın

        Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.

        2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin

        Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.

        Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.

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        3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

        Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

        Frekans: Örneğin 12245 MHz

        Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)

        Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000

        FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4

        Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

        4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin

        Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.

        Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.

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        5. Kanal Taramasını Başlatın

        Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.

        Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.

        Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme

        Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.

        Örnek olarak:

        12380 MHz — Dikey (V) — 27500

        12423 MHz — Yatay (H) — 30000

        Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.

        Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.

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