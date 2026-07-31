BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 1-2 Ağustos Cumartesi Pazar hangi sınavlar var, saat kaçta? ÖSYM- MEB sınav takvimi
Ağustos ayının ilk hafta sonunda sınava katılacak adaylar, uygulanacak oturumlara ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimlere göre 1 Ağustos Cumartesi ile 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek sınavların başlangıç saatleri ve süreleri netleşti. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak, adaylar saat kaçta salonda olacak ve oturumlar ne kadar sürecek? İşte hafta sonunun sınav programına ilişkin merak edilen bilgiler…
Ağustos ayının ilk hafta sonunda yapılacak sınavlar öncesinde adayların gündeminde oturum takvimi yer alıyor. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan program doğrultusunda, 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günü uygulanacak sınavların saatleri ile sınav süreleri belli oldu. Peki hafta sonunda hangi sınavlar gerçekleştirilecek, oturumlar ne zaman başlayacak ve adaylara kaç dakika verilecek? İşte 1-2 Ağustos 2026 sınav takviminin ayrıntıları…
HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 1 ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde iki gün boyunca uygulanacak.
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ise 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES/2 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Ağustos 2026 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri erişime açıldı.
Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.