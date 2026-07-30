Cam balkonlar sökülecek mi, yasaklandı mı? Yeni cam balkon düzenlemesi nedir?
Apartmanlarda cam balkon ve benzeri yapı değişikliklerine ilişkin kurallar yeniden şekilleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslakta, ruhsatsız olarak yapılacak cam balkon, çardak ve kameriye uygulamaları için tüm kat maliklerinin ortak kararı aranacak. Düzenleme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, mevcut cam balkonların durumu ve yeni başvurularda izlenecek süreç de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte bilgiler...
Evinde cam balkon yaptırmayı düşünenler için önemli bir değişiklik kapıda. Hazırlanan yeni düzenleme taslağıyla birlikte apartmanlarda gerçekleştirilecek bazı tadilat ve eklentilerde karar süreci değişiyor. Özellikle cam balkon, çardak ve kameriye gibi uygulamalarda kat maliklerinin oy birliği şartı getirilmesi planlanırken, "Eski cam balkonlar için de işlem yapılacak mı?" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İşte yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan detaylar...
CAM BALKONLAR SÖKÜLECEK Mİ, SON DURUM NE?
"Mevcut cam balkonlar sökülecek mi?" sorusuna yönelik taslakta yer alan düzenlemeler, standartlara uymayan ve kat maliklerinin rızası olmadan yapılan kaçak/uygunsuz uygulamaların incelemeye alınabileceğini gösteriyor. Binalarda görsel bütünlüğü bozan ve can güvenliği riski taşıyan uygulamalara karşı komşuların şikayet hakkı ve hukuki yaptırım süreçleri kolaylaşıyor.
CAM BALKON YAPTIRMA ŞARTLARI NELER?
Yapı ruhsatı gerektirmeyen açılır-kapanır katlanır cam panel, çardak, kameriye ve korkuluk gibi uygulamalarda artık keyfi hareket edilemeyecek. Taslağa göre yeni şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Yapılacak uygulamalar için bina sakini olan tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren ıslak imzalı muvafakatname gerekecek.
Binanın dış cephesindeki mimari estetiği bozmamak adına her bir bağımsız bölümde benzer malzeme ve tasarım tercih edilecek.
Kullanılan malzemelerin can ve mal güvenliği bakımından standartlara uygun olması şartı aranacak.