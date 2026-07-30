Cam balkonlar sökülecek mi, yasaklandı mı? Yeni cam balkon düzenlemesi nedir?

Evinde cam balkon yaptırmayı düşünenler için önemli bir değişiklik kapıda. Hazırlanan yeni düzenleme taslağıyla birlikte apartmanlarda gerçekleştirilecek bazı tadilat ve eklentilerde karar süreci değişiyor. Özellikle cam balkon, çardak ve kameriye gibi uygulamalarda kat maliklerinin oy birliği şartı getirilmesi planlanırken, "Eski cam balkonlar için de işlem yapılacak mı?" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İşte yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan detaylar...