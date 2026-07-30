Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cam balkonlar sökülecek mi, yasaklandı mı? Yeni cam balkon düzenlemesi nedir?

        Cam balkonlar sökülecek mi, yasaklandı mı? Yeni cam balkon düzenlemesi nedir?

        Apartmanlarda cam balkon ve benzeri yapı değişikliklerine ilişkin kurallar yeniden şekilleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslakta, ruhsatsız olarak yapılacak cam balkon, çardak ve kameriye uygulamaları için tüm kat maliklerinin ortak kararı aranacak. Düzenleme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, mevcut cam balkonların durumu ve yeni başvurularda izlenecek süreç de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Evinde cam balkon yaptırmayı düşünenler için önemli bir değişiklik kapıda. Hazırlanan yeni düzenleme taslağıyla birlikte apartmanlarda gerçekleştirilecek bazı tadilat ve eklentilerde karar süreci değişiyor. Özellikle cam balkon, çardak ve kameriye gibi uygulamalarda kat maliklerinin oy birliği şartı getirilmesi planlanırken, "Eski cam balkonlar için de işlem yapılacak mı?" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İşte yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan detaylar...

        2

        CAM BALKONLAR SÖKÜLECEK Mİ, SON DURUM NE?

        "Mevcut cam balkonlar sökülecek mi?" sorusuna yönelik taslakta yer alan düzenlemeler, standartlara uymayan ve kat maliklerinin rızası olmadan yapılan kaçak/uygunsuz uygulamaların incelemeye alınabileceğini gösteriyor. Binalarda görsel bütünlüğü bozan ve can güvenliği riski taşıyan uygulamalara karşı komşuların şikayet hakkı ve hukuki yaptırım süreçleri kolaylaşıyor.

        3

        CAM BALKON YAPTIRMA ŞARTLARI NELER?

        Yapı ruhsatı gerektirmeyen açılır-kapanır katlanır cam panel, çardak, kameriye ve korkuluk gibi uygulamalarda artık keyfi hareket edilemeyecek. Taslağa göre yeni şartlar şu şekilde sıralanıyor:

        Yapılacak uygulamalar için bina sakini olan tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren ıslak imzalı muvafakatname gerekecek.

        Binanın dış cephesindeki mimari estetiği bozmamak adına her bir bağımsız bölümde benzer malzeme ve tasarım tercih edilecek.

        Kullanılan malzemelerin can ve mal güvenliği bakımından standartlara uygun olması şartı aranacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eşine 10 el ateş edip 'tabanca kazara patladı' diyen sanığa 28 yıl hapis talebi

        ADANA'da, eski eşi biyolog Dilan Öztürk'ü (33), çocuklarının gözü önünde tabancayla 10 el ateş edip yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kaplan (34) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "Bana hakaret etti. Sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime ham...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü