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        Haberler Bilgi Çankırı ve Kütahya’da deprem! 21 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Çankırı ve Kütahya’da deprem! 21 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, dün İstanbul Adalar'da meydana gelen peş peşe sarsıntıların ardından araştırılıyor. 21 Ağustos Cuma günü Kütahya'da 3.1 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken Çankırı ise 4.2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Ağustos 2026 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 06:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğünü her gün listeliyor. 21 Ağustos Cuma günü Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Kütayha ve Çankırı’da deprem oldu. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte, 21 Ağustos 2026 meydana gelen son depremlerin büyüklükleri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 21 Ağustos Cuma gece saat 02:03'te Kütahya Emet'te 3.1, saat 03:04'te 3.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Sata 05:06'da ise Çankırı Ilgaz 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

        3

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-21 06:05:16 39.28967 28.07583 11.43 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-21 05:45:16 40.75833 29.078 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - [11.72 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 05:42:44 39.232 29.02 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 05:16:43 39.2505 28.98333 9.89 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 05:15:02 38.09683 38.44017 8.43 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-21 05:12:13 36.99217 29.43583 7.0 ML 0.8 Gölhisar (Burdur)
        2026-08-21 05:06:35 40.77083 29.1245 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.04 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 05:06:17 41.0315 33.6555 12.01 MW 4.2 Ilgaz (Çankırı)
        2026-08-21 04:54:23 39.1785 29.15433 7.15 ML 0.8 Hisarcık (Kütahya)
        2026-08-21 04:52:08 39.1465 29.11167 5.6 ML 0.6 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 04:39:43 38.04883 37.217 7.35 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-08-21 04:38:34 40.10033 41.161 7.07 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
        2026-08-21 04:33:33 39.18267 29.00417 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 04:16:58 38.14333 38.5675 9.09 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-21 04:10:15 39.239 29.00633 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 04:09:54 40.154 31.80633 6.97 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
        2026-08-21 04:04:49 39.2465 29.0045 7.03 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 03:44:40 39.16617 28.24283 8.62 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-21 03:42:13 39.39283 40.61467 7.0 ML 2.1 Yedisu (Bingöl)
        2026-08-21 03:23:55 38.268 38.63367 9.54 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-21 03:06:38 39.229 28.98517 12.42 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 03:04:16 39.25483 28.96933 11.93 ML 3.3 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 02:56:45 39.23783 28.10567 5.75 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-21 02:49:49 40.7525 32.96667 11.32 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
        2026-08-21 02:47:08 39.23733 29.01117 11.25 ML 2.2 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 02:44:00 39.23833 29.01817 6.35 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 02:28:22 38.266 37.75617 7.0 ML 2.6 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-21 02:23:58 39.22883 29.00017 8.6 ML 1.3 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 02:07:19 40.04483 32.8935 7.0 ML 1.8 Pursaklar (Ankara)
        2026-08-21 02:03:17 39.22617 29.00983 11.21 ML 2.9 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:59:06 39.22417 29.0215 13.52 ML 2.0 Simav (Kütahya)
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        2026-08-21 01:50:02 39.13433 26.92017 7.0 ML 1.1 Dikili (İzmir)
        2026-08-21 01:36:07 39.22617 29.009 12.66 ML 2.2 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:30:09 39.21583 29.03517 10.01 ML 1.7 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:29:12 39.2395 29.01617 9.07 ML 1.6 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:26:00 39.23967 29.01717 7.2 ML 1.7 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:23:10 39.23533 29.00333 7.54 ML 1.8 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:22:06 39.24183 29.0145 7.64 ML 2.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:10:48 39.23917 29.01217 7.02 ML 2.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-21 01:08:47 38.11467 38.33233 7.53 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-21 00:59:21 40.78133 29.07367 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.60 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 00:56:17 40.77367 29.05467 6.96 ML 1.4 Marmara Denizi - [11.08 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 00:51:35 40.76817 29.07167 13.57 ML 2.8 Marmara Denizi - [11.01 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 00:50:16 38.50433 31.87533 6.97 ML 1.3 Ilgın (Konya)
        2026-08-21 00:47:48 40.77183 29.06883 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.73 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 00:47:04 40.76617 29.08533 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi - [10.66 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-21 00:40:27 38.58517 40.47333 10.95 ML 1.9 Lice (Diyarbakır)
        2026-08-21 00:14:24 39.03867 36.606 6.96 ML 0.9 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-21 00:13:24 37.85217 38.56667 4.13 ML 1.3 Kahta (Adıyaman)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.21 06:20:24 36.7680 29.2340 8.7 -.- 1.1 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2026.08.21 06:15:13 39.9753 32.9595 1.5 -.- 1.3 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
        2026.08.21 06:05:16 39.2725 28.0528 11.8 -.- 2.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.21 05:45:17 40.7633 29.1427 7.5 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.21 05:41:02 40.8707 29.1423 11.1 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 05:16:43 39.1852 29.1137 12.8 -.- 0.9 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 05:16:13 39.2932 28.9713 14.6 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 05:09:46 39.2127 28.8358 4.2 -.- 1.0 -.- EFIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 05:06:34 40.7623 29.1330 2.4 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.21 05:06:16 41.0280 33.6395 5.0 -.- 4.4 4.2 EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
        2026.08.21 04:54:21 39.2710 28.9177 3.2 -.- 0.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 04:50:34 40.7785 29.0977 10.5 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 04:39:44 38.0020 37.2690 5.7 -.- 1.6 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.21 04:38:34 40.0798 41.1450 6.5 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
        2026.08.21 04:16:58 38.1438 38.5838 9.4 -.- 1.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2026.08.21 04:09:54 40.1698 31.7777 8.8 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.08.21 03:56:01 40.7770 29.0852 11.5 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.21 03:48:06 39.2343 28.9592 5.0 -.- 0.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 03:42:13 39.4052 40.6415 5.1 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
        2026.08.21 03:04:16 39.2673 28.9647 9.7 -.- 3.3 3.3 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 02:56:45 39.2380 28.0903 10.2 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.21 02:47:09 39.2390 29.0115 10.5 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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        2026.08.21 02:28:21 38.2505 37.7280 1.7 -.- 2.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.08.21 02:23:58 39.2402 29.0170 8.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 02:22:37 39.1330 28.8063 1.7 -.- 0.7 -.- AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 02:08:46 39.2547 29.0470 5.3 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 02:07:18 40.0257 32.9233 5.0 -.- 1.9 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
        2026.08.21 02:03:17 39.2493 29.0230 5.4 -.- 3.1 3.1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:59:07 39.2348 29.0168 5.8 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:36:08 39.2337 29.0433 7.4 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:30:09 39.2362 28.9790 7.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:29:58 39.1392 28.8487 5.0 -.- 1.9 -.- GUMUSSU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:29:11 39.2588 28.9920 6.5 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:27:15 40.7805 29.0967 9.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 01:25:59 39.2347 29.0263 7.9 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:23:10 39.2353 29.0185 4.9 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:22:06 39.2300 29.0317 4.2 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:15:31 39.2323 29.0410 10.0 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:13:29 39.3197 28.8527 5.3 -.- 1.4 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 01:10:48 39.2432 29.0303 7.5 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.21 00:59:22 40.7743 29.0943 9.5 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 00:57:11 40.7843 29.0648 10.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.21 00:51:35 40.7755 29.0980 13.3 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 00:47:49 40.7813 29.1010 13.2 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 00:47:05 40.7783 29.0883 11.8 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.21 00:40:27 38.5895 40.4767 7.5 -.- 2.0 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
        2026.08.21 00:13:24 37.9313 38.4510 5.0 -.- 1.3 -.- KASKOY-(ADIYAMAN) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #son depremler
        #AFAD
        #Kandilli Rasathanesi
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