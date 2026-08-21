Çankırı ve Kütahya’da deprem! 21 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğünü her gün listeliyor. 21 Ağustos Cuma günü Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Kütayha ve Çankırı’da deprem oldu. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte, 21 Ağustos 2026 meydana gelen son depremlerin büyüklükleri…