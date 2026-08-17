Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 17 Ağustos Pazartesi! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye heyecanıyla kuponlarını dolduranlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte gözler açıklanan şanslı numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. Kupon sahipleri, sonuçları kontrol ederek herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Peki 17 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte 17 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde yeni haftanın ilk sonuçları belli oldu. 17 Ağustos tarihli çekilişin ardından milyonlarca liralık ikramiyenin akıbeti de merak konusu oldu. Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, belirlenen numaraları kolonlarıyla karşılaştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları üzerinden büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerindeki kazananlar kontrol edilebiliyor. Peki 17 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu.
İşte Sayısal Loto sonuçları:
10 - 41 - 43 - 62 - 83 - 84
JOKER 11 + SÜPERSTAR 59
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.