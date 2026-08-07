Çitlekçi Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? Çitlekçi katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan Çitlekçi Gıda'nın halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirket, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcılardan talep kabul edecek. Halka arzda toplam 36,5 milyon lot satışa sunulurken, halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olması da dikkat çekiyor. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor. Peki, Çitlekçi Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var? İşte Çitlekçi Gıda talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı ve tüm detaylar...
Çitlekçi Gıda, ağustos ayında yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzında paylar 73,70 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Çitlekçi Gıda halka arzın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek olması yoğun ilgi görmesi halinde lot sayısını da doğrudan etkileyecek. Peki, Çitlekçi Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var? İşte Çitlekçi Gıda talep toplama tarihleri...
ÇİTLEKÇİ GIDA HALKA ARZI NE ZAMAN?
Çitlekçi Gıda'nın halka arzında 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplanacak.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Şirketin halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılımcı: 73 lot (5.380 TL)
300 bin katılımcı: 48 lot (3.537 TL)
400 bin katılımcı: 36 lot (2.653 TL)
500 bin katılımcı: 29 lot (2.137 TL)
600 bin katılımcı: 24 lot (1.768 TL)
700 bin katılımcı: 20 lot (1.474 TL)
800 bin katılımcı: 18 lot (1.326 TL)
900 bin katılımcı: 16 lot (1.179 TL)
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
73,70 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı.
ÇİTLEKÇİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Çitlekçi Gıda'nın katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.