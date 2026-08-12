Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? CITAS ne zaman işlem görecek?
Çitlekçi Gıda talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerine katılan yatırımcılar, hesaplarına kaç lot düşeceğini merak ediyor. Halka arzda toplam 36,5 milyon lot yatırımcılara sunulurken payların 73,70 TL sabit fiyatla satışa çıkarılması planlandı. Peki, Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? CITAS ne zaman işlem görecek? İşte Çitlekçi Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve olası lot dağıtım miktarı...
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından halka arz sürecine giren Çitlekçi Gıda'da yatırımcıların bekleyişi başladı. Şirketin halka arzında 36,5 milyon lot pay satışa sunulurken halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler halka arz sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Yatırımcılar özellikle hesaplarına kaç lot düşeceğini ve CITAS koduyla işlem görecek payların ne zaman Borsa İstanbul'da işlem göreceğini araştırıyor. Peki, Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? CITAS ne zaman işlem görecek? İşte Çitlekçi Gıda borsada işlem görme sürecine ilişkin detaylar.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çitlekçi Gıda halka arzında 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi.
Halka arz sonuçları açıklandığında yatırımcılar, kendilerine kaç lot pay tahsis edildiğini yatırım hesabı üzerinden görebilecek. Sonuçların kesinleşmesinin ardından dağıtımın nasıl gerçekleştiği de belli olacak.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Şirketin halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılımcı: 73 lot (5.380 TL)
300 bin katılımcı: 48 lot (3.537 TL)
400 bin katılımcı: 36 lot (2.653 TL)
500 bin katılımcı: 29 lot (2.137 TL)
600 bin katılımcı: 24 lot (1.768 TL)
700 bin katılımcı: 20 lot (1.474 TL)
800 bin katılımcı: 18 lot (1.326 TL)
900 bin katılımcı: 16 lot (1.179 TL)
ÇİTLEKÇİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Çitlekçi Gıda'nın katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.
CITAS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çitlekçi Gıda paylarının Borsa İstanbul'da CITAS işlem koduyla işlem görmesi bekleniyor. Ancak payların kesin işlem görmeye başlayacağı tarih, halka arz sonuçlarının kesinleşmesi ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruların ardından netleşecek.
Yatırımcıların CITAS'ın işlem başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
ÇİTLEKÇİ GIDA HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?
Çitlekçi Gıda halka arzına kaç yatırımcının katıldığı, talep toplama sürecinin ardından açıklanacak sonuçlarla birlikte netleşecek.
Katılım sayısının belirlenmesi, özellikle eşit dağıtım yöntemi nedeniyle yatırımcı başına kaç lot düşeceğinin hesaplanmasında önem taşıyor.