Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından halka arz sürecine giren Çitlekçi Gıda'da yatırımcıların bekleyişi başladı. Şirketin halka arzında 36,5 milyon lot pay satışa sunulurken halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler halka arz sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Yatırımcılar özellikle hesaplarına kaç lot düşeceğini ve CITAS koduyla işlem görecek payların ne zaman Borsa İstanbul'da işlem göreceğini araştırıyor. Peki, Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? CITAS ne zaman işlem görecek? İşte Çitlekçi Gıda borsada işlem görme sürecine ilişkin detaylar.