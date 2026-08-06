Cuma Hutbesi konusu belli oldu! 7 Ağustos Diyanet Cuma hutbesi konusu yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. Bu haftaki hutbenin konusu "Kardeşlik" olarak belirlendi. Türkiye genelindeki camilerde milyonlarca vatandaş, cuma namazı öncesinde aynı hutbeyi dinleyecek. İslam'da birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken hutbede, kardeşlik hukukunun korunmasına yönelik önemli mesajlar yer alıyor. Hutbede toplumsal huzurun ve dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor. Peki, 7 Ağustos 2026 Cuma hutbesinin konusu ne oldu, bu haftaki hutbede hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet'in yayımladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ve öne çıkan detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesi vatandaşların erişimine açıldı. Bu hafta Türkiye genelindeki camilerde "Kardeşlik" konulu hutbe okunacak. Hutbede, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin korunmasının önemi vurgulanırken, toplumsal dayanışmayı güçlendiren mesajlara yer veriliyor. Her hafta farklı bir konuya değinen Diyanet, bu hafta kardeşlik bilinci ve ortak değerlerin önemini gündeme taşıdı. Peki, 7 Ağustos 2026 Cuma hutbesinin konusu ne oldu, bu haftaki hutbede hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet'in yayımladığı hutbeye ilişkin ayrıntılar...
7 AĞUSTOS 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NE OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Kardeşlik" oldu.
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam’ın temel hedefi, hem bu dünya hem de ebedi âlemde insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Huzur ve mutluluğu sağlamanın yolu ise; kardeş olmaktan, aramızdaki sevgi ve muhabbeti daha da güçlendirmekten geçmektedir. Öyle ki Rahmet Elçisi Peygamberimiz (s.a.s), birbirimizi sevmeyi iman etmenin bir gereği olarak ifade etmiştir.
Aziz Müminler!
Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hâkim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde; istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda; sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yekvücut kılacaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır. Şunu unutmayalım ki, sadece Müslümanların değil, mazlum durumda olan bütün insanların umudu olan bizler, gaflet içerisinde olmadığımız müddetçe düşmanlarımızın emelleri kursaklarında kalacaktır. Cenâb-ı Hakk’ın, “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın”[2] emri gereğince dinimize ve mukaddesatımıza bağlı kalırsak fitne ve fesat ateşi bizlere dokunamayacaktır. Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in, “Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun”[3] çağrısına kulak verirsek ayrılık ve gayrılık bu topraklarda kendine yer bulamayacaktır. “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız”[4] emr-i ilahisine göre davranırsak vatanımızın dirliğini ve ümmetin birliğini kimse bozamayacaktır.
Değerli Müminler!
Şunu hepimiz biliriz ki;
“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
Bugün bize düşen; fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuru ile hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir. Kardeşliğimizi zedeleyebilecek her türlü şeyden uzak durmak, birbirimizin yükünü hafifletmektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında buluşmak; birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu[5] unutmamaktır.
Aziz Kardeşlerim!
Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır. Hutbemizi, Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz: “Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”