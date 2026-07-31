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        Haberler Bilgi Cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

        Cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

        Cuma mesajları 2026 yılında da sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılmaya devam ediyor. Cuma günü İslam dünyası için büyük önem taşıdığı için milyonlarca kişi sevdiklerine gönülden dileklerini ulaştırıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve SMS üzerinden paylaşılabilecek farklı içerikler ilgi görüyor. İşte paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 01:50 Güncelleme:
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        Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en faziletli günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günde dostlara, akrabalara ve sevdiklerine gönderilen resimli Cuma mesajları manevi bağları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kısa, anlamlı, dualı ve ayetli Cuma mesajları en çok aranan konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek etkileyici sözler büyük ilgi görüyor. İşte en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları...

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        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

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        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

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        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        8

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        9

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

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        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

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        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        13

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        14

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        15

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        16

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

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        Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar!

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