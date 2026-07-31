Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en faziletli günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günde dostlara, akrabalara ve sevdiklerine gönderilen resimli Cuma mesajları manevi bağları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kısa, anlamlı, dualı ve ayetli Cuma mesajları en çok aranan konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek etkileyici sözler büyük ilgi görüyor. İşte en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları...