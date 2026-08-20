Resimli Cuma mesajları 20 Ağustos 2026: En güzel, anlamlı, dualı ve kısa Hayırlı Cumalar sözleri
İslam alemi için haftanın en özel günlerinden biri olan cuma gününde sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler, en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarından paylaşılabilecek resimli cuma mesajları, kısa cuma sözleri ve dualı mesajlar yoğun ilgi görüyor. Yeni ve anlamlı bir mesajla yakınlarının cuma gününü kutlamak isteyenler, farklı alternatifleri bir arada görmek istiyor. Özellikle resimli cuma mesajları, manevi anlamı güçlü ifadelerle sevdiklere ulaştırılmak isteniyor. Hayırlı Cumalar dileklerini paylaşmak isteyenler için kısa, uzun, dualı ve anlamlı seçenekler öne çıkıyor. şte 20 Ağustos 2026 Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, dualı, kısa, resimli cuma mesajları...
Cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, arama motorlarında cuma mesajları ve cuma sözleri aramalarını sürdürüyor. Kimi vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşabileceği resimli mesajları tercih ederken kimi vatandaşlar kısa ve anlamlı sözleri WhatsApp üzerinden göndermek istiyor. Dualı cuma mesajları da bu özel günde en çok tercih edilen seçenekler arasında bulunuyor. İşte 20 Ağustos Cuma gününe özel resimli, kısa, anlamlı, dualı ve ayetli cuma mesajları...
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları 4 Nisan günü için araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
Hayırlı cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
Hayırlı cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. (A'raf,7/199)
Cuma gününüz bin mübarek olsun.