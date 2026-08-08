Deprem mi oldu 8 Ağustos AFAD ve Kandilli? || Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Bugün saat 09.48'de AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Balıkesir Sındırgı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında gözler güncel ve canlı AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 8 Ağustos son depremler listesi...
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:07 Güncelleme:
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Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Bugün saat 09.48'de AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Balıkesir Sındırgı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 8 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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