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        Haberler Bilgi Deprem mi oldu 8 Ağustos AFAD ve Kandilli? || Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Deprem mi oldu 8 Ağustos AFAD ve Kandilli? || Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Bugün saat 09.48'de AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Balıkesir Sındırgı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında gözler güncel ve canlı AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 8 Ağustos son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Bugün saat 09.48'de AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Balıkesir Sındırgı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 8 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tarih(TS)</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Enlem</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Boylam</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Derinlik</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tip</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Büyüklük</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Yer</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">EventID</span>
        08-08-2026 10:20:36 40.4635 29.2757 5.22 ML 1.2 Orhangazi (Bursa)
        08-08-2026 09:53:43 38.8525 25.9593 5.79 ML 1.7 Ege Denizi - [44.44 km] Karaburun (İzmir)
        08-08-2026 09:48:51 39.1645 28.2308 10.88 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
        08-08-2026 09:48:04 37.693 27.0277 7.07 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.63 km] Söke (Aydın)
        08-08-2026 09:41:25 41.909 27.3738 7 ML 0.9 Merkez (Kırklareli)
        08-08-2026 09:39:13 39.1613 28.2397 10.76 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        08-08-2026 09:31:49 39.1803 40.3418 11.21 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
        08-08-2026 09:25:28 39.187 40.3623 13.6 ML 1.9 Adaklı (Bingöl)
        08-08-2026 08:26:47 39.2568 28.0597 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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