DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA || 6 Ağustos deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son deprem verileri, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin dört bir yanında kaydedilen depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri resmi kurumların güncel son depremler listesinde anbean yayımlanıyor. İşte detaylar...
Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri, 6 Ağustos 2026 tarihinde de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler sayesinde, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü anlık olarak öğrenilebiliyor. Deprem hareketliliğini takip eden vatandaşlar, "Deprem nerede oldu?", "Az önce sarsıntı mı yaşandı?" sorularının yanıtını resmi son depremler listesinde araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 6 AĞUSTOS SON DEPREMLER
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.
6 AĞUSTOS 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ