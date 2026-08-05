DGS 2026 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı 2026 DGS’nin ardından sonuç süreci gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sınavdan elde ettikleri puanı ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçların yayımlanacağı gün ve sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak konusu olurken, gözler resmî sınav takvimine çevrildi. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç belgesine hangi ekrandan ulaşılacak? İşte ÖSYM takvimine göre açıklama tarihi ve süreçle ilgili ayrıntılar...