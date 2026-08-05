DGS 2026 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Sınav sürecini tamamlayan binlerce kişi, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilmek için ÖSYM'den yapılacak duyuruya odaklandı. Sonuçların erişime açılacağı tarih ile sorgulama ekranı adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki 2026 DGS sonuçları yayımlandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiler ve sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar...
Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı 2026 DGS’nin ardından sonuç süreci gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sınavdan elde ettikleri puanı ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçların yayımlanacağı gün ve sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak konusu olurken, gözler resmî sınav takvimine çevrildi. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç belgesine hangi ekrandan ulaşılacak? İşte ÖSYM takvimine göre açıklama tarihi ve süreçle ilgili ayrıntılar...
DGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesine erişmek isteyen adayların sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını kullanmaları yeterli olacak.
DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor. ÖSYM, sonuç duyurusunu takiben tercih kılavuzu ile program kontenjanlarını adayların erişimine açacak.
Adaylar, aldıkları puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak lisans programı seçimlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihler ise sonuçların ilan edilmesinden sonra açıklanacak.