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        Haberler Bilgi Gündem DGS 2026 SONUCU SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

        DGS 2026 SONUCU SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

        Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç heyecanı başladı. Sınav sürecini tamamlayan binlerce aday, tercih döneminde belirleyici olacak puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilmek için ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyor. Sonuçların erişime açılacağı tarih yaklaşırken, adaylar bir yandan da tercih takvimine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        2026 DGS’ye katılan adaylar için şimdi sırada sonuçların açıklanması var. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen binlerce kişi, tercih sürecinin seyrini belirleyecek puan ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM takvimini yakından izliyor. Sınavın geride kalmasının ardından en çok araştırılan konu ise sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı oldu. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte sürece ilişkin son bilgiler…

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

        T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca sonuçlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla da sorgulanabilecek.

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        ÖSYM 2026 DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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