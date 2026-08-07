DGS 2026 SONUCU SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2026 DGS’ye katılan adaylar için şimdi sırada sonuçların açıklanması var. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen binlerce kişi, tercih sürecinin seyrini belirleyecek puan ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM takvimini yakından izliyor. Sınavın geride kalmasının ardından en çok araştırılan konu ise sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı oldu. Peki 2026 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte sürece ilişkin son bilgiler…