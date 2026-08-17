DGS 2026 TERCİH KILAVUZU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri belli oldu mu?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların odağında bu kez tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM'nin 13 Ağustos 2026'da açıkladığı sınav sonuçlarını öğrenen, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar tercih takvimini araştırmaya başladı. Tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı ve tercih işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman alınacak? İşte DGS tercih tarihleri ile ilgili gelişmeler...
19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları, 13 Ağustos Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanarak adayların erişimine sunuldu. Sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar için şimdi tercih dönemi gündemde. İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, geçiş yapabilecekleri bölümlerin yanı sıra üniversitelerin kontenjan bilgilerinin de yer alacağı 2026-DGS Tercih Kılavuzu’nu bekliyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih tarihleri, başvuru süreci ve adayların izlemesi gereken adımlar da belli olacak. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
DGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 DGS için tercih dönemi henüz başlamadı. ÖSYM’nin tercih sistemi şu anda adayların kullanımına sunulmuş değil.
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih takviminin kısa süre içinde duyurulması beklenirken, başvuruların Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.
DGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklayarak adayların erişimine sundu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler tercih dönemine çevrilirken, başvurulara ilişkin kontenjan, bölüm ve tercih kurallarının yer alacağı 2026 DGS Tercih Kılavuzu henüz ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanmadı.
DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.
Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.