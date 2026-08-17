DGS 2026 TERCİH KILAVUZU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri belli oldu mu?

19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları, 13 Ağustos Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanarak adayların erişimine sunuldu. Sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar için şimdi tercih dönemi gündemde. İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, geçiş yapabilecekleri bölümlerin yanı sıra üniversitelerin kontenjan bilgilerinin de yer alacağı 2026-DGS Tercih Kılavuzu’nu bekliyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih tarihleri, başvuru süreci ve adayların izlemesi gereken adımlar da belli olacak. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…