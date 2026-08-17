Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS 2026 TERCİH KILAVUZU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri belli oldu mu?

        DGS 2026 TERCİH KILAVUZU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri belli oldu mu?

        2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların odağında bu kez tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM'nin 13 Ağustos 2026'da açıkladığı sınav sonuçlarını öğrenen, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar tercih takvimini araştırmaya başladı. Tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı ve tercih işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman alınacak? İşte DGS tercih tarihleri ile ilgili gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları, 13 Ağustos Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanarak adayların erişimine sunuldu. Sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar için şimdi tercih dönemi gündemde. İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, geçiş yapabilecekleri bölümlerin yanı sıra üniversitelerin kontenjan bilgilerinin de yer alacağı 2026-DGS Tercih Kılavuzu’nu bekliyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih tarihleri, başvuru süreci ve adayların izlemesi gereken adımlar da belli olacak. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        2

        DGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 DGS için tercih dönemi henüz başlamadı. ÖSYM’nin tercih sistemi şu anda adayların kullanımına sunulmuş değil.

        Sonuçların açıklanmasının ardından tercih takviminin kısa süre içinde duyurulması beklenirken, başvuruların Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

        3

        DGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklayarak adayların erişimine sundu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler tercih dönemine çevrilirken, başvurulara ilişkin kontenjan, bölüm ve tercih kurallarının yer alacağı 2026 DGS Tercih Kılavuzu henüz ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanmadı.

        ÖSYM 2026 DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Cirit takımı faciadan döndü! Sele kapılmaktan son anda kurtuldular!
        Cirit takımı faciadan döndü! Sele kapılmaktan son anda kurtuldular!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Forma çıkarttırmada ev hapsi cezası
        Forma çıkarttırmada ev hapsi cezası
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        'Gençlik iksiri' yanıtı
        'Gençlik iksiri' yanıtı
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"