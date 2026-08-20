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        Haberler Bilgi DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için tercih süreci gündemin ilk sırasına yerleşti. ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilen sonuçların ardından, ön lisans eğitimini dört yıllık bir bölümde sürdürmeyi hedefleyen adaylar tercih takvimine odaklandı. Tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih, işlemlerin hangi günler arasında yapılacağı ve başvuruların nasıl tamamlanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak ve kılavuz ne zaman yayımlanacak? İşte DGS tercih sürecine ilişkin son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        2026 DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için sıradaki aşama tercih dönemi oldu. 13 Ağustos’ta sonuçlarını öğrenen ve ön lisans mezuniyetlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Üniversite ve bölüm seçeneklerinin yer alacağı kılavuzun ne zaman erişime açılacağı, tercihlerin hangi tarihlerde alınacağı ve işlemlerin hangi adımlar izlenerek yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2026 DGS tercih süreci başladı mı, tercihler için takvim belli oldu mu? İşte DGS tercihleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar…

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        DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS tercih süreci henüz başlamadı ve ÖSYM’nin tercih ekranı adayların erişimine açılmadı.

        Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler tercih takvimine çevrilirken, resmi tarihlerin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında tercih işlemlerinin ağustos ayının sonlarına doğru ya da eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM’nin yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

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        DGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 13 Ağustos Perşembe günü adayların erişimine açtı. Sonuçların belli olmasının ardından tercih süreci beklenmeye başlanırken, adayların yararlanacağı kontenjan bilgileri, lisans programları ve tercih esaslarını içeren 2026 DGS Tercih Kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

        ÖSYM 2026 DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS’ye ait taban puanlar henüz belli olmadı. Bu yıl oluşacak en düşük yerleştirme puanları, tercih işlemleri tamamlanıp yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. ÖSYM’nin güncel verileri paylaşmasının ardından ilgili bilgiler habere eklenecek.

        Tercih sürecine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek amacıyla geçen yılın verilerine göz atabilir ve 2025 DGS taban puanlarını karşılaştırma için kullanabilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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