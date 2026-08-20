DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için sıradaki aşama tercih dönemi oldu. 13 Ağustos’ta sonuçlarını öğrenen ve ön lisans mezuniyetlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Üniversite ve bölüm seçeneklerinin yer alacağı kılavuzun ne zaman erişime açılacağı, tercihlerin hangi tarihlerde alınacağı ve işlemlerin hangi adımlar izlenerek yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2026 DGS tercih süreci başladı mı, tercihler için takvim belli oldu mu? İşte DGS tercihleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar…